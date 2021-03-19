淘宝 “首席鉴雕官”出炉：歌手周深，月薪 23333 元

IT之家 3 月 19 日消息 3 月 9 日，淘宝官方在微博发布一项活动，面向全网公开征集淘宝上的沙雕故事，经过近一周的投稿，淘宝表示献雕网友实在太多了，沙雕项目组工作量严重超标，因此紧急征集 “淘宝首席鉴雕官”一名，负责带领沙雕陪审团评选出优质的沙雕故事。

今天上午淘宝正式公布了 “首席鉴雕官”——歌手周深，还向其发送了一份聘用意向函，聘用意向函写道：受广大网友所托，经粉丝层层推荐，淘宝沙雕项目组现正式邀请您担任 “淘宝首席鉴雕官”一职，并进入试用期阶段。

此次淘宝征集的沙雕故事，可以是淘宝上的沙雕商品、爆笑买家秀、奇葩客服对话，也可以是神回复、买家卖家故事等有趣内容。一经采纳就有奖励，奖励金额由故事的沙雕程度来定，最高 23333 元。首批淘宝 “沙雕基金”共 100 万元，发完即止。

据悉，入围 “首席鉴雕官”最终决赛的人选包括周深、沙溢、杨迪、沈腾、淘宝、林更新、白敬亭、沙宝亮，经过网友票选，最终周深以绝对优势拿下 “淘宝首席鉴雕官”一职，该职位信息、待遇等相关事宜如下 :

所属职位 : 淘宝首席鉴雕官

办公形式 : 可远程，可兼职

入职时间 : 2021 年 3 月 23 日

试用期 : 三个月 (表现优秀可提前转正)

薪资标准 : 23333 元 / 月

IT之家了解到，截止发稿，周深个人微博尚未对此作出回应。