骁龙 870+“独显”双芯加持：iQOO Neo5 即将开售

IT之家 3 月 19 日消息 iQOO 于 3 月 16 日正式推出了搭载 “双芯”的 “新生代性能旗舰”iQOO Neo5 手机，堪称“背刺专业游戏手机”，iQOO 方面今日继续为该机造势，并公布了多种真机图赏和影像实拍照。

IT之家了解到，iQOO Neo5 手机 8GB+128GB 版本售价 2499 元、8GB+256GB 版本售价 2699 元、12GB+128GB 版本售价 2999 元，将于 3 月 22 日开启首销，并提供多种优惠。

iQOO Neo5 号称 “生而为赢”，产品性能不落凡尘，搭载高通骁龙 870 旗舰平台、增强版 UFS 3.1 和 “内存融合”组成的 “性能超体”，支持 66W 闪充技术，最快可在 30 分钟内将 4400mAh 电池充至 100%，更有 “全覆盖液冷散热系统”。

设计方面，iQOO Neo5 配备 6.62 英寸 120Hz 高刷新率 AMOLED 直屏，符合国际 HDR10 + 标准，每块屏幕经过逐台调校，确保色温统一与色彩准确，重 196g、厚 8.43mm，采用矩阵式云阶摄像头设计，后盖采用 AG 磨砂玻璃工艺，提供云影蓝、像素橙和夜影黑三种配色。

当然，iQOO Neo5 最大的亮点之一就是这颗独立显示芯片，宣称可充分发挥 “双芯”优势，独有高帧马拉松功能，提供游戏动态稳帧运行，并带来 “游戏帧率倍增”技术，首发 5 款插至 120 帧的游戏；还有游戏视效增强功能，可将 SDR 画面转为类 HDR 画面的效果。

影像功能方面，iQOO Neo5 配备全面升级的光学防抖系统，主摄使用与索尼联合定制的 IMX598 旗舰级传感器，支持 OIS 光学防抖，可有效减少抖动造成的拍照不清晰等问题，在低亮度场景中可拍出亮度更高、细节更丰富、更有质感的照片。

其他方面，Neo5 具备 300Hz 触控报点率和 1000Hz 瞬时触控采样率组成的 “超级触控加速”、环绕式立体双扬、线性马达及 4D 游戏振感 3.0 等多重功能，并已通过 KPL 比赛用机认证。