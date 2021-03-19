技嘉推出小雕 PRO-P B550M 主板：支持锐龙 5000 处理器，仅 799 元

IT之家3月19日消息 技嘉现已上市一款高性价比的小雕 B550M AORUS PRO-P 主板，它是之前发布的经典人气主板小雕 B550M AORUS PRO 的升级版，支持 AMD 最新发布的锐龙 5000 处理器，可加装高速 PCIe 4.0 SSD，售价仅 799 元。

IT之家了解到，这款主板采用了 CPU 数字供电设计，数字 PWM 控制器，DrMOS 及优质电感，在为主板上耗电和对电力需求较敏感的零件供电时，提供了令人难以置信的精准度和稳定性，让用户可以尽可能榨取第三代 AMD Ryzen 处理器的性能。

实测数据显示，小雕 B550M AORUS PRO-P 的 BIOS 中打开 PBO 之后，AMD 锐龙 7 5800X 的单核心最高频率提升了大约 200 MHz，来到了 4.9 GHz 的水平，CPU-Z 和 Cinebench R20 的单核分数也有了一定的提升。

这款 B550 主板搭载有别于传统并联布线设计的菊链式布线，可获得更高的内存频率。经过优化的菊链式布线消除了 Stub 效应，有效降低主板内信号干扰。在双通道交错模式下，内存频率可以提升到更高层次，为专业游戏用户提供了更高效更快速的电脑内存体验。

实测数据显示，小雕 B550M AORUS PRO-P 使用威刚 XPG D50 DDR4 3600 8G*2 HYC 颗粒的版本，成功稳定超频到了 DDR4 4333。

技嘉小雕 PRO-P B550M 主板配备了 PCI-E 4.0 显卡插槽和 PCI-E 4.0 SSD 插槽，提供翻倍的带宽。

在散热方面，这款主板整合延展式散热片和散热装甲，使其在外观设计和散热性能之间达到平衡，官方表示即使在高负载运行，都能维持供电晶体管和 M.2 SSD 的低温，避免出现过温降速的情况。让发烧友、超频玩家和专业游戏玩家体验低温高效且温度的系统性能。

接口方面，这款主板采用 2.5 千兆高速网卡提供高达 2.5 Gbps 的网络传输速度，可提供比传统千兆网卡高 2.5 倍的网络带宽，为需求网络体验的游戏用户提供更好的联网体验。HDMI 2.1 可向下兼容于 HDMI 2.0/1.4, 提供高达 48Gb/s 传输带宽，传输带宽及速度几乎接近于上一代规范的两倍。另外，原生 USB 3.2 Gen2 控制芯片提供高达 10Gbps 的传输速度，相较于上一代 USB 规范，USB 3.2 Gen2 不但具有两倍的传输带宽，更可向下兼容于 USB 2.0 和 USB 3.2 Gen1 等设备。

目前，技嘉小雕 PRO-P B550M 主板正在京东热卖，售价仅 799 元，性价比很高，感兴趣的小伙伴可以关注一下。