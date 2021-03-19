七彩虹推出 CVN Z590M GAMING PRO 主板，支持 10/11 代酷睿

IT之家3月19日消息 七彩虹新款MATX 主板 CVN Z590M GAMING PRO 主板现已推出，可完美适配英特尔十代以及十一代 CPU。

IT之家了解到，这款 CVN CVN Z590M GAMING PRO 主板的金属风格散热片经过大范围的强化，寒霜冷凝护甲比起上一代面积整体增加 30%，厚度也有所提升，为玩家考虑在较为封闭的环境下，也有更大的空气接触面积，更高效的导热效能。另外，为了应对新一代的 PCIE 高速 M.2 固态的大量发热，两条 M.2(一条为 PCIE4.0 通道 , 一条为 PCIE3.0 通道）都适配了加强型 M.2 散热装甲，南桥，供电，固态，都使用高效的导热硅胶片，为高热量区域有效增强热传递效率。

供电方面，CVN Z590M GAMING PRO 搭配了 10+2 相混合数字供电，支持i5、i7，甚至是 i9 级别的 CPU。

扩展性方面，CVN Z590M GAMING PRO 主板配有 4 条 DDR4 内存插槽，6 个 SATA 接口，1 个 PCIE 4.0 M.2 固态插槽，1 个 PCIE 3.0 M.2 固态插槽 , 1 个 PCIE 4.0 X16 插槽，一个 PCIE 3.0 X4 插槽，以及一个 PCIE3.0 X1 插槽。

配合11代酷睿，这款主板上第一根 PCIE4.0 M.2 可搭配 PCIE4.0 固态，让顺序读写速度，可达到接近 7000MB/s，大约是传统 PCIE 3.0 固态的 2 倍。而 PCIE 4.0 能让显卡获得 Resizable BAR 黑科技，CPU 将可以直接调动显卡显存，部分游戏可提升将近 10% 的性能。

软件方面，七彩虹 500 系列主板将全面支持 iGame Center。七彩虹 iGame Center 可对全局灯光进行灯光同步，打造属于玩家自己个性的灯光效果。同时还能对硬件参数监控，风扇控制，以及显卡调控功能的同步完成。

IT之家了解到，CVN Z590M GAMING PRO 现已在京东上架，感兴趣的小伙伴可以关注一下。