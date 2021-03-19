消息称华为 P50 系列拥有超大底传感器：1/1.18 英寸

IT之家3月19日消息 数码博主 @秃然熊猫 和 @李昂昂昂啊 今日透露，据他得到的消息，此前传闻中的那款 “接近一英寸的大底 CMOS”实际上是一颗 1/1.18 英寸（16:9）的索尼 IMX 700 系列升级版的传感器（或命名为 IMX800），将用于即将发布的华为 P50 系列中。

此外，还有数码博主称三星此前推出的 GN2 有望成为今年上半年甚至全年的最大底传感器，IT之家查询得知 GN2 是一颗5000 万像素、1/1.12 英寸超大底的传感器，单位像素面积 1.4μm，支持智能 ISO Pro 和 Dual Pixel Pro（双像素增强）和四合一技术。

此外，有数码博主称小米即将推出的小米 11 Ultra 和 Pro 将首发并短期独占三星 GN2 传感器，因此该机拥有恐怖的后置镜头模组占比。

▲图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为主

从此前华为 P50 系列渲染图中可以看出，该机也拥有面积巨大、顶级的椭圆形后置摄像头模组，和上面小米 11 超大杯型号的镜头大小不分上下。

▲图源：@OnLeaks，最终设计以量产版真机为主

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