全球最大农光互补电站用上华为智能光伏：可自动逐光，累计减少碳排放 200 万吨

IT之家3月24日消息 作为全球最大农光补电站，宝丰农光一体化产业基地实现了上有光伏，下种枸杞的生态闭环。与传统光伏电站不同的是，这座光伏电站背后有云计算等 ICT 技术以及无线宽带系统、无人机巡检、智能光伏云等智能化运维手段的加持。太阳光伏板可以像向日葵一样自动逐光，发电量和运维效率均有大幅提升。最新数据显示，该基地已累计减少二氧化碳排放 204.7 万吨，相当于种植 8900 多万棵树。

宝丰项目工作人员表示，太阳能板的铺设，既挡风又保墒，实现了环境效益、经济效益、社会效益 “多赢”。同时，通过大力发展用新能源替代化石能源，解决了部分社会用电，减少了火力发电用量，实现节能减排，未来，为化工产业提供充足的新能源绿色原料，真正形成了 “农光一体”的产业协同绿色发展的新模式，为实现 “碳中和”探索出了有效路径。

IT之家获悉，华为智能光伏解决方案的核心在于融合了 AI、云、计算等数字信息技术与光伏跨界深度融合，让电站变得智能，从而带来三大价值：第一，提升发电量；第二，提高运维效率；第三，在各种恶劣电网环境下确保稳定并网运行。

2020 年 9 月，华为助力全球最大的 2.2 GW 单体光伏电站青海省海南州特高压项目成功并网。

据了解，目前华为智能光伏全球累计发货超 160 GW，广泛应用于 60 多个国家，服务于教育、医疗、体育、交通、农牧渔、现代化制造等多个行业，累计生产 3000 亿度绿电，减少二氧化碳排放 1.48 亿吨，相当于种植了 2 亿多棵树。同时与合作伙伴共同打造了包括内蒙古包头采煤塌陷区 100MW 光伏领跑者项目、湖南湘江新区 “光伏 + 污水厂”循环利用模式、山东滨州 “光伏 + 养鱼”的渔光互补模式等多个成熟应用场景。