支付宝上 300 余家教培机构开通 “学费码安心付”：按月付钱，万一跑路余款退回

IT之家3月19日消息 教育信息化服务商校宝在线联合尼英语、山姆大叔、稚鸟美学、长颈鹿美语、六品书院等在内的超 300 家国内教培机构，推出了学费担保交易服务，该服务构建在支付宝平台，用户交了学费，万一出现跑路情况，学费将退回，在 2021 年 3 月正式上线。

IT之家获悉，使用支付宝“学费码安心付”，学员 / 家长支付学费后，会暂由网商银行存管，之后根据课程进度，按月向教培机构打款。如果发生机构跑路，核实后，会将冻结的未结算款项原路退回给用户。

从 3 月上线以来，目前已经有超过 300 家教培机构，使用了该项服务，覆盖全国 28 个省，120 个城市，北京、深圳、上海开通占比分列前三位。开通后，多家教培机构反馈，使用该服务支付学费的家长 / 学员占比高于其他方式。

学员 / 家长在支付学费时，通过扫描已开通该服务的教培机构的收款二维码，在支付方式时选择 “支付宝安心付”，就可以将钱预提交到支付宝平台，并由网商银行暂时存管，之后会根据课程消耗情况，分批次打款到对应的培训机构。过程中，学员 / 家长也可以在支付宝端内的支课堂小程序实时查看打款进度。

一旦机构发生跑路、倒闭等情况，家长 / 学员可通过支付宝 “支课堂”小程序的在线服务发起退款。

现在该服务已公开面向所有持有营业执照的培训机构开通申请，教培机构在支付宝搜索 “学费码安心付”就可以注册开通。