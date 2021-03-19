《微软飞行模拟》测试：RTX 3080 可实现 4K 60 fps 运行

IT之家 3 月 19 日消息 日前，英伟达为了解在《微软飞行模拟 (Microsoft Flight Simulator)》中使用 GeForce RTX 30 系列 GPU 的优势，与 Digital Foundry 合作测试了 RTX 3080 和其他几款受欢迎显卡。

IT之家了解到，为了进行测试，Digital Foundry 团队使用优化设置在多哈、纽约、东京和伦敦创建脚本进行基准测试，这些城市将在免费更新中获得优化。数据显示，GeForce GTX 10 系列 GPU 升级到最新的 GeForce RTX 30 系列显卡后，性能平均提升一倍，最高可提升 1.4 倍。如果想要获得最佳性能，从 GeForce RTX 20 系列显卡升级，即可将帧率平均提升高达 53%。

如上图所示，在测试场景中， 4K 分辨率下，GeForce RTX 3080 展示出巨大的性能提升，可最高提升至 2.26 倍，帧率超过了 64.3fps。

在 2560x1440 分辨率下，GeForce RTX 3070 的平均帧率相比 GeForce GTX 1070 可提升高达 1.1 倍，帧率超过了70fps。

1920x1080 分辨率下，与 GeForce GTX 1060 相比，GeForce RTX 3060 也可实现大幅的性能提升，帧率超过 60fps。

官方表示，GeForce RTX 30 系列 GPU 可将性能平均提升 1 倍，由此获得更快、更流畅、响应灵敏且高可玩性的游戏体验。