首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

《微软飞行模拟》测试：RTX 3080 可实现 4K 60 fps 运行

2021/3/19 20:48:11 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 3 月 19 日消息 日前，英伟达为了解在《微软飞行模拟 (Microsoft Flight Simulator)》中使用 GeForce RTX 30 系列 GPU 的优势，与 Digital Foundry 合作测试了 RTX 3080 和其他几款受欢迎显卡。

IT之家了解到，为了进行测试，Digital Foundry 团队使用优化设置在多哈、纽约、东京和伦敦创建脚本进行基准测试，这些城市将在免费更新中获得优化。数据显示，GeForce GTX 10 系列 GPU 升级到最新的 GeForce RTX 30 系列显卡后，性能平均提升一倍，最高可提升 1.4 倍。如果想要获得最佳性能，从 GeForce RTX 20 系列显卡升级，即可将帧率平均提升高达 53%。

如上图所示，在测试场景中， 4K 分辨率下，GeForce RTX 3080 展示出巨大的性能提升，可最高提升至 2.26 倍，帧率超过了 64.3fps

在 2560x1440 分辨率下，GeForce RTX 3070 的平均帧率相比 GeForce GTX 1070 可提升高达 1.1 倍，帧率超过了70fps。

1920x1080 分辨率下，与 GeForce GTX 1060 相比，GeForce RTX 3060 也可实现大幅的性能提升，帧率超过 60fps。

官方表示，GeForce RTX 30 系列 GPU 可将性能平均提升 1 倍，由此获得更快、更流畅、响应灵敏且高可玩性的游戏体验。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：飞行模拟

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用