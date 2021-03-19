比亚迪汽车 App 内测开启：UI 全面改版，新增社区等多个版块

IT之家 3 月 19 日消息 去年底，比亚迪在杭州召开了 DiLink 年度智享盛典，在活动上，比亚迪发布了比亚迪汽车 App。今天，比亚迪汽车 App 内测开启。

官方表示，本次招募的比亚迪车主是比亚迪云服务App深度用户、App新功能探索爱好者。内测期间，用户可以优先体验最新版App，新版亮点有：UI界面全面改版，新增社区、商城、服务版块等；与官方产品经理一对一交流，参与产品共建；加入专属交流群，激情讨论对产品功能的意见与建议；撰写优质体验报告的车主将获得DiLink提供的车载吸尘器等精美礼品。

IT之家了解到，亚迪汽车 App 为迪粉们打造了 “一站式”聚集地，提供更完整、连续和统一的智慧出行体验，比亚迪整合了现有生态产品和功能，把包括云服务、迪粉汇、e 购等多个平台整合起来，聚焦唯一入口，专注功能和服务的不断升级。

比亚迪 App 与比亚迪云服务平台账号共通，融合了比亚迪云服务、迪粉汇、e 购等平台，据比亚迪透露，目前比亚迪 e 购用户量达到了 480W+，访问量 700 万 +，迪粉汇注册量到达了 125W+。比亚迪 App 内具备积分商城、浏览资讯、养车买车、车辆授权、会员俱乐部等等模块，并且为用户提供了看车、选车、买车、用车、保养等一条龙服务。