今日春分：昼夜均，寒暑平，麦子拔节岸柳青

IT之家3月20日消息 今天是春分节气，春分是二十四节气之一，为春季九十天的中分点，公历日期约略落于每年的3月21日前后（20日～22日）。太阳到达黄经0°（春分点）的日子，古时又称为“日中”、“日夜分”、“仲春之月”。

《月令七十二候集解》：“二月中，分者半也，此当九十日之半，故谓之分。秋同义。”《春秋繁露·阴阳出入上下篇》说：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”

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此外，春分还是伊朗、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦等国的新年，有着3000年的历史。

史书记载

在天文学上，把黄经0°称为春分点，全球通用。关于春分点的记载，可以追溯到公元前18-20世纪。

据中国文献记载，春分点的确定，始于商代（约在公元前18一20世纪）。古代的春分分为三候：“一候玄乌至，二候雷始发声，三候始电。”便是说春分日后，燕子便从南方飞来了，下雨时天空便要打雷并发出闪电。

春分，古时又称为“日中”、“日夜分”、“仲春之月”。春分的意义，一是指一天时间白天黑夜平分，各为12小时；二是古时以立春至立夏为春季，春分正当春季三个月之中，平分了春季。

气候特点

春分节气，东亚大槽明显减弱，西风带槽脊活动明显增多，蒙古到东北地区常有低压活动和气旋发展，低压移动引导冷空气南下，北方地区多大风和扬沙天气。当长波槽东移，受冷暖气团交汇影响，会出现连续阴雨和倒春寒天气。

此时，在我国的西北大部、华北北部和东北地区还处在冬去春来的过渡阶段，晴日多风，乍暖还寒。根据近几年对沙尘天气的统计，4月最多，3月次之，春分15天，正处在3月底到4月初，在这些地区，大风卷起的扬沙、高空飘来的浮尘，颇受关注。

此外，春分时期，当有冷空气连续入侵我国南方，会出现温度持续偏低的春寒天气，此时，再有相伴的连阴雨，对农作物会有很大的影响。当日平均气温下降到10～12℃以下（各个地区标准不很一致），时间连续5-7天以上，就有可能造成水稻严重烂秧。

春分时节，除了全年皆冬的高寒山区和北纬45°以北的地区外，全国各地日平均气温均稳定上升，严寒已经逝去，气温回升较快，尤其是华北地区和黄淮平原，日平均气温几乎与多雨的沿江江南地区同时升达10℃以上而进入明媚的春季。

春分养生

春分养生总原则：“春分风不小，要防痛深扰”。

第一，春分本来应是阴阳平衡的时期，但阳虚之体，阳弱不能与阴平衡，于是阳虚的本质更易显露出来，所以常发生五更泻又叫鸡鸣泻，特点是餐泄，就是完谷不化的腹泄。第二，舌苔白，脉沉而弱，怕冷，腰以下发凉者可吃附子理中丸或金匮肾气丸，以温中扶阳。平时可常用干姜炖汤或吃干姜炖鸡汤。

春分节气时人体血液也正处于旺盛时期，激素水平也处于相对高峰期，此时易发非感染性疾病有高血压、月经失调、痔疮及过敏性疾病等。膳食总的原则要禁忌大热、大寒的饮食，保持寒热均衡。这段时期也不适饮用过肥腻的汤品。

春分时节前后，应该去登山、踏青，以利于春阳萌生勃发。运动应采取有助于阳气升发、强健各脏腑机能的方式，如散步、郊游、放风筝、打太极拳等，可舒展筋骨，畅通血脉，增强机体免疫力，使人精神振奋，心旷神怡。

春分习俗

立春蛋

春分立蛋是我国民间的一个传统。

据史料记载，“春分”立蛋的传统起源于4000年前的中国，以庆祝春天的来临。在春分的那一天，人们选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜鸡蛋，轻手轻脚地在桌子上把它竖起来。虽然失败者颇多，但成功者也不少。

春分成了竖蛋游戏的最佳时光，故有“春分到，蛋儿俏”的说法。竖立起来的蛋儿好不风光。

吃春菜

昔日四邑(现在加上鹤山为五邑)的开平苍城镇的谢姓，有个不成节的习俗，叫做“春分吃春菜”。

“春菜”是一种野苋菜，乡人称之为“春碧蒿”。逢春分那天，全村人都去采摘春菜。在田野中搜寻时，多见是嫩绿的，细细棵，约有巴掌那样长短。采回的春菜一般家里与鱼片“滚汤”，名曰“春汤”。有顺口溜道：“春汤灌脏，洗涤肝肠。阖家老少，平安健康。”

一年自春，人们祈求的还是家宅安宁，身壮力健。

送春牛

古代春分时，出现挨家送春牛图的。其图是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气，还要印上农夫耕田图样，名日春牛图。

送图者都是些民间善言唱者，主要说些春耕和吉祥不违农时的话，每到一家更是即景生情，见啥说啥，说得。主人乐而给钱为止。言词虽随口而出，却句句有韵且动听。俗称说春，说春人便叫春官。

放风筝

春分期间还是孩子们放风筝的好时候。尤其是春分当天。甚至大人们也参与。

风筝类别有王字风筝，鲢鱼风筝，眯蛾风筝，雷公虫风筝，月儿光风筝，其大者有两米高，小的也有二、三尺。市场上有卖风筝的，多比较小，适宜于小孩子们玩耍，而大多数还是自己糊的，较大，放时还要相互竞争看哪个的放得高。

春祭

二月春分，开始扫墓祭祖，也叫春祭。

扫墓前先要在祠堂举行隆重的祭祖仪式，杀猪、宰羊，请鼓手吹奏，由礼生念祭文，带引行三献礼。春分扫墓开始时，首先扫祭开基祖和远祖坟墓，全族和全村都要出动，规模很大，队伍往往达几百甚至上千人。开基祖和远祖墓扫完之后，然后分房扫祭各房祖先坟墓，最后各家扫祭家庭私墓。

大部分客家地区春季祭祖扫墓，都从春分或更早一些时候开始，最迟清明要扫完。各地有一种说法，谓清明后墓门就关闭，祖先英灵就受用不到了。

下面是关于春分、春天的古诗词赏析：

《钱塘湖春行》

唐代白居易

孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。

《滁州西涧》

唐代韦应物

独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。

《春夜喜雨》

唐代杜甫

好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。

野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。

《江南春》

唐代杜牧

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。

《月夜》

唐代刘方平

更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖，虫声新透绿窗纱。

《玉楼春·春景》

宋代宋祁

东城渐觉风光好。縠皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。

浮生长恨欢娱少。肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳，且向花间留晚照。

《蝶恋花·暖玉晴风初破冻》

宋代李清照

暖雨晴风初破冻，柳眼梅腮，已觉春心动。酒意诗情谁与共？泪融残粉花钿重。

乍试夹衫金缕缝，山枕斜欹，枕损钗头凤。独抱浓愁无好梦，夜阑犹剪灯花弄。

《好事近·梦中作》

宋代秦观

春路雨添花，花动一山春色。行到小溪深处，有黄鹂千百。

飞云当面化龙蛇，夭矫转空碧。醉卧古藤阴下，了不知南北。

《天净沙·春》

元代白朴

春山暖日和风，阑干楼阁帘栊，杨柳秋千院中。啼莺舞燕，小桥流水飞红。

《村居》

清朝高鼎

草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。

《西江月·春半》



宋·朱淑真

办取舞裙歌扇，赏春只怕春寒。

卷帘无语对南山，已觉绿肥红浅。

去去惜花心懒，踏青闲步江干。

恰如飞鸟倦知还，淡荡梨花深院。

《春分》

五代·徐铉

春分雨脚落声微，柳岸斜风带客归。

时令北方偏向晚，可知早有绿腰肥。

《春分投简阳明洞天作》（节选）

唐·元稹

中分春一半，今日半春徂。

老惜光阴甚，慵牵兴绪孤。

偶成投秘简，聊得泛平湖。

郡邑移仙界，山川展画图。

旌旗遮屿浦，士女满闉闍。

似木吴儿劲，如花越女姝。

牛侬惊力直，蚕妾笑睢盱。

《春分日》

唐·徐铉

仲春初四日，春色正中分。

绿野徘徊月，晴天断续云。

燕飞犹个个，花落已纷纷。

思妇高楼晚，歌声不可闻。

《蓦山溪·春半》

宋·张震

青梅如豆，断送春归去。

小绿间长红，看几处、云歌柳舞。

偎花识面，对月共论心。

携素手，采香游，踏遍西池路。

水边朱户，曾记销魂处。

小立背秋千，空怅望、娉婷韵度。

杨花扑面，香糁一帘风。

情脉脉，酒厌厌，回首斜阳暮。

《阮郎归》

宋·欧阳修

南园春半踏青时，风和闻马嘶，

青梅如豆柳如眉，日长蝴蝶飞。

花露重，草烟低，人家帘幕垂，

秋千慵困解罗衣，画梁双燕归。

《隋堤柳》

唐·翁承赞

春半烟深汴水东，黄金丝软不胜风。

轻笼行殿迷天子，抛掷长安似梦中。

《偷声木兰花·春分遇雨》

五代·徐铉

天将小雨交春半，谁见枝头花历乱。

纵目天涯，浅黛春山处处纱。

焦人不过轻寒恼，问卜怕听情未了。

许是今生，误把前生草踏青。

《癸丑春分后雪》

宋苏轼

雪入春分省见稀，半开桃李不胜威。

应惭落地梅花识，却作漫天柳絮飞。

不分东君专节物，故将新巧发阴机。

従今造物尤难料，更暖须留御腊衣。

《春分》

长卿

日月阳阴两均天，玄鸟不辞桃花寒。

从来今日竖鸡子，川上良人放纸鸢。

《春日杂书十首·其七》

宋·朱淑真

月筛窗幌好风生，病眼伤风泪欲倾。

写字弹琴无意绪，踏青跳菜没心情。

《蝶恋花》

宋·葛胜仲

已过春分春欲去。

千炬花间，作意留春住。

一曲清歌无误顾。绕梁馀韵归何处。

尽日劝春春不语。

红气蒸霞，且看桃千树。

才子霏谈更五鼓。剩看走笔挥风雨。

《柳梢青·花朝春分》

清·顾贞观

乍展芭蕉。欲眠杨柳，微谢樱桃。

谁把春光，平分一半，最惜今朝。

花前倍觉无聊。任冷落、珠钿翠翘。

趁取春光，还留一半，莫负今朝。

《江城子·春思》

清·尤侗

花朝去了又春分。草如茵，柳烟新。

油壁青骢，争踏武陵春。

绣暮罗衣香过处，人不见，插红裙。

纱窗寒雨最难闻。冷炉薰，淡芳樽。

闲病闲愁，独对旧东君。

日暮捲帘南北望，魂欲化，楚山云。

《春寒连日不出》

陆游

海棠花入燕泥乾，梅子枝头已带酸。

老去嬾寻年少梦，春分不减社前寒。

著书敢望垂千载，嗜酒犹须隐一官。

正是闲时无客过，小庭斜日倚阑干。

《踏莎行》

宋·欧阳修

雨霁风光，春分天气。

千花百卉争明媚。

画梁新燕一双双，玉笼鹦鹉愁孤睡。

薜荔依墙，莓苔满地。

青楼几处歌声丽。

蓦然旧事心上来，无言敛皱眉山翠。

《社日兼春分端居有怀》

唐·权德舆

清昼开帘坐，风光处处生。

看花诗思发，对酒客愁轻。

社日双飞燕，春分百啭莺。

所思终不见，还是一含情。

《寻九华王山人》

唐·杨夔

下马扣荆扉，相寻春半时。

扪萝盘磴险，叠石渡溪危。

松夹莓苔径，花藏薜荔篱。

卧云情自逸，名姓厌人知。

《少年游》

宋·杜安世

小楼归燕又黄昏。寂寞锁高门。

轻风细雨，惜花天气，相次过春分。

画堂无绪，初燃绛蜡，罗帐掩馀薰。

多情不解怨王孙。任薄幸、一从君。

《菩萨蛮·春雨》

【宋代】萧汉杰

春愁一段来无影。著人似醉昏难醒。

烟雨湿阑干。杏花惊蛰寒。

唾壶敲欲破。绝叫凭谁和。

今夜欠添衣。那人知不知。

《江上雨寄崔碣》

唐·杜牧

春半平江雨，圆文破蜀罗。

声眠篷底客，寒湿钓来蓑。

暗澹遮山远，空濛著柳多。

此时怀旧恨，相望意如何。

《赋得巢燕送客》

唐·钱起

能栖杏梁际，不与黄雀群。

夜影寄红烛，朝飞高碧云。

含情别故侣，花月惜春分。

《祝英台近》

宋·李彭老

杏花初，梅花过，时节又春半。

帘影飞梭，轻阴小庭院。

旧时月底秋千，吟香醉玉，

曾细听、歌珠一串。

忍重见，描金小字题情，生绡合欢扇。

老了刘郎，天远玉箫伴。

几番莺外斜阳，阑干倚遍，

恨杨柳、遮愁不断。

《谒金门》

宋·沈端节

真个忆，花下雨声初息。

猛记乌衣曾旧识，丁宁教去觅。

春半峭寒犹力，泪滴两襟成迹。

独倚危阑清昼寂，草长流翠碧。

《和宋之问寒食题黄梅临江驿》

唐·崔融

春分自淮北，寒食渡江南。

忽见浔阳水，疑是宋家潭。

明主阍难叫，孤臣逐未堪。

遥思故园陌，桃李正酣酣。

《春分与诸公同宴呈陆三十四郎中》

唐·武元衡

南国宴佳宾，交情老倍亲。

月惭红烛泪，花笑白头人。

宾瑟常馀怨，琼枝不让春。

更闻歌子夜，桃李艳妆新。

《郡中春宴，因赠诸客》（节选）

唐·白居易

是时岁二月，玉历布春分。

颁条示皇泽，命宴及良辰。

冉冉趋府吏，蚩蚩聚州民。

有如蛰虫鸟，亦应天地春。

薰草席铺坐，藤枝酒注樽。

中庭无平地，高下随所陈。

蛮鼓声坎坎，巴女舞蹲蹲。

《点绛唇·春半》

宋·赵长卿

轻暖轻寒，赏花天气春将半。

柳摇金线，求友莺相唤。

玉腕蛾眉，意眼频频眄，歌喉软。

玉卮受劝，一醉应相拚。

《醉蓬莱·春半》

宋·赵长卿

是平分春色，梦草池塘，暖风帘幕。

昨夜三台，灿天边芝角。

自是君家，庆流泽远，降生申崧岳。

厚德温良，高才粹雅，渊源学博。

何事丹墀，尚淹阔步，

未许中原，少勤方略。

且对笙歌，醉黄金错落。

蕊洞珠宫，媚人桃李，趁青春绰约。

绿意红情，成阴结子，五云楼阁。

《何处难忘酒》

唐·白居易

何处难忘酒，朱门羡少年。

春分花发后，寒食月明前。

小院回罗琦，深房理管弦。

此时无一盏，争过艳阳天。

《春日田家》

清·宋琬

野田黄雀自为群，山叟相过话旧闻。

夜半饭牛呼妇起，明朝种树是春分。

《村行》

唐·杜牧

春半南阳西，柔桑过村坞。

袅袅垂柳风，点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿，篱窥蒨裙女。

半湿解征衫，主人馈鸡黍。

《浣溪沙》

明·沈宜修

槛外游丝树树穿。断肠柳色最连天。

春分偏为闷婵娟。

细雨自留金钿梦，野花偏衬玉骢烟。

暮霞飞尽月明边。

《社日出游》

【明】方太古

村村社鼓隔溪闻，赛祀归来客半醺。

水缓山舒逢日暖，花明柳暗貌春分。

平田白洫流新雨，绝壁青枫挂断云。

策杖提壶随所适，野夫何不可同群。

《玉楼春·春半》

宋·赵长卿

江村百六春强半，拍拍池塘春水满。

风团柳絮舞如狂，雨压橘花香不散。

阴阴巷陌闲庭院，小立危栏羞燕燕。

不知何事未还乡，除却青春谁作伴。

本文原发布于2018年3月21日，IT之家《今日春分：惠风和畅，纸鸢自翻飞》，有修改补充。