研究机构：2020 年勒索软件平均赎金增长 171%，NetWalker 使用最多

IT之家3月21日消息 安全公司 Palo Alto Networks（派拓网络）近日发布了《2021 勒索软件报告》，追踪了 2020 年北美和欧洲地区的勒索软件攻击时间。报告显示，攻击者要求的赎金平均值同比增长了 171%，达到了 312493 美元；要求的最高赎金也从 500 万美元增加到 1000 万美元。

派拓网络 Unit 42 情报小组的近 200 名研究人员对这些勒索事件进行了调查。该公司高级副总裁 Wendi Whitmore 表示，由于 2020 年新冠疫情的流行，医院以及医疗保健行业受到的攻击最多，占比达 20% 以上。勒索软件的攻击者企图让医疗系统失效，因为他们相信这些公司和机构会支付赎金。然而现实情况是，医院的系统大多与互联网隔离，因此关键系统通常不会受到影响。

IT之家获悉，一部分勒索软件仅仅加密数据，并强迫受害者支付赎金来解锁数据。不过一些攻击者会更进一步，不仅加密本地数据，也将数据进行上传，一旦受害者不缴纳赎金，则会将数据公布到暗网等平台。

报告显示，2020 年使用最多的勒索软件是 NetWalker，这款软件攻击了 113 家受害企业，并公布了窃取的数据。幸运的是，美国司法部 2021 年 1 月宣布已经联合国际组织瓦解了 NetWalker 犯罪团伙，逮捕了相关人员，关闭了该团伙的网站，没收了资金。