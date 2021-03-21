小鹏 P7 测试车照片曝光：含多个 LiDar 激光雷达

IT之家3月21日消息 根据微博用户 @理想嘉 - 大 D 消息，近日小鹏 P7 测试车的照片被网友拍到，车顶装有支架，安装有激光雷达。车头两侧也具备 LiDar 激光雷达。微博用户表示，通过询问业内人士，可以获知车顶的雷达是速腾聚创出品的 32 线激光雷达，车头两侧的型号为大疆 Livox 激光雷达。小鹏 P7 测试车使用这几种雷达进行测试，有望应用到今年下半年上市的小鹏 P5 上。

IT之家了解到，速腾聚创出品的 RS-LiDAR-32 激光雷达垂直分辨率最高可达 0.33°，有利于精确探测驾驶方向的信息。同时上下方向分辨率逐渐降低，提供更广的探测范围。这款产品采用旋转方式探测，转速最高 1200rpm，可获取基本的三维空间信息。

大疆 Livox 激光探测仪为方形设计，FOV 视场角达 70.4° * 77.2°，支持最高 450m 距离的探测，支持三回波，精度可达 2cm。该产品不仅可以用于自动驾驶车辆，还能够应用到电力测绘等，售价 9999 元。

微博用户 @柳笛_6D 表示，由于激光雷达的精度很高，因此汽车开发时经常使用激光雷达获取的数据做基础，来辅助其他测绘手段进行标定。因此小鹏 P7 测试车搭载激光雷达的举措，并不意味着量产车也会配备相同型号的激光雷达。