SXSW 2021 西南偏南游戏大奖公布：《黑帝斯》获年度游戏，《最后生还者 2》获最佳叙事

IT之家3月21日消息 昨日，SXSW 2021 西南偏南游戏大奖举行了颁奖典礼，公布了游戏获奖名单。
其中，《黑帝斯》（Hades）获得年度游戏奖与最佳游戏设计奖，《地心深处》（Deep Rock Galactic）获得年度独立游戏奖与最佳多人游戏奖，成为今年 SXSW 的热门赢家。剧情饱受争议的《最后生还者 2》获得了最佳叙事奖。
IT之家了解到，《黑帝斯》是一款由 Supergiant Games 开发的 roguelike 动作游戏，玩家将扮演不朽的冥界王子，挥舞着来自奥林匹斯山充满神力的各种武器，逃离冥界，在和宙斯、雅典娜、波塞冬和更多神明的奇遇中，获得数十种强大恩赐，每次逃离行动都将开启更多精彩的故事。
以下是完整获奖名单：
年度游戏：《黑帝斯》（Hades）
年度独立游戏：《地心深处》（Deep Rock Galactic）
年度桌游：《寻找星球》（The Search for Planet X）
年度 VR 游戏：《半衰期：爱莉克斯》（Half-Life: Alyx）
最佳叙事：《最后生还者 第二部》（The Last of Us Part II）
最佳游戏设计：《黑帝斯》（Hades）
Matthew Crump 文化创新奖：《Dreams》
最佳配乐：《精灵与萤火意志》（Ori and the Will of the Wisps）
最佳多人游戏：《地心深处》（Deep Rock Galactic）
最佳动画 / 艺术 / 视觉：《对马岛之魂》（Ghost of Tsushima）
最佳音效：《毁灭战士：永恒》 （DOOM Eternal）
最佳技术：《微软飞行模拟》（Microsoft Flight Simulator）