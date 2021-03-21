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SXSW 2021 西南偏南游戏大奖公布：《黑帝斯》获年度游戏，《最后生还者 2》获最佳叙事

2021/3/21 22:26:32 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月21日消息 昨日，SXSW 2021 西南偏南游戏大奖举行了颁奖典礼，公布了游戏获奖名单。

其中，《黑帝斯》（Hades）获得年度游戏奖与最佳游戏设计奖，《地心深处》（Deep Rock Galactic）获得年度独立游戏奖与最佳多人游戏奖，成为今年 SXSW 的热门赢家。剧情饱受争议的《最后生还者 2》获得了最佳叙事奖。

IT之家了解到，《黑帝斯》是一款由 Supergiant Games 开发的 roguelike 动作游戏，玩家将扮演不朽的冥界王子，挥舞着来自奥林匹斯山充满神力的各种武器，逃离冥界，在和宙斯、雅典娜、波塞冬和更多神明的奇遇中，获得数十种强大恩赐，每次逃离行动都将开启更多精彩的故事。

以下是完整获奖名单：

  • 年度游戏：《黑帝斯》（Hades）

  • 年度独立游戏：《地心深处》（Deep Rock Galactic）

  • 年度桌游：《寻找星球》（The Search for Planet X）

  • 年度 VR 游戏：《半衰期：爱莉克斯》（Half-Life: Alyx）

  • 最佳叙事：《最后生还者 第二部》（The Last of Us Part II）

  • 最佳游戏设计：《黑帝斯》（Hades）

  • Matthew Crump 文化创新奖：《Dreams》

  • 最佳配乐：《精灵与萤火意志》（Ori and the Will of the Wisps）

  • 最佳多人游戏：《地心深处》（Deep Rock Galactic）

  • 最佳动画 / 艺术 / 视觉：《对马岛之魂》（Ghost of Tsushima）

  • 最佳音效：《毁灭战士：永恒》 （DOOM Eternal）

  • 最佳技术：《微软飞行模拟》（Microsoft Flight Simulator）

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关键词：游戏SXSW黑帝斯最后生还者

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