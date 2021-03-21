SXSW 2021 西南偏南游戏大奖公布：《黑帝斯》获年度游戏，《最后生还者 2》获最佳叙事

IT之家3月21日消息 昨日，SXSW 2021 西南偏南游戏大奖举行了颁奖典礼，公布了游戏获奖名单。

其中，《黑帝斯》（Hades）获得年度游戏奖与最佳游戏设计奖，《地心深处》（Deep Rock Galactic）获得年度独立游戏奖与最佳多人游戏奖，成为今年 SXSW 的热门赢家。剧情饱受争议的《最后生还者 2》获得了最佳叙事奖。

IT之家了解到，《黑帝斯》是一款由 Supergiant Games 开发的 roguelike 动作游戏，玩家将扮演不朽的冥界王子，挥舞着来自奥林匹斯山充满神力的各种武器，逃离冥界，在和宙斯、雅典娜、波塞冬和更多神明的奇遇中，获得数十种强大恩赐，每次逃离行动都将开启更多精彩的故事。

以下是完整获奖名单：