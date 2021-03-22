极客风移动电源 STORM 2 海外众筹成功：透明外壳 27600mAh，DC 输出连续可调

IT之家3月22日消息 近日一款由国内厂商开发的移动电源 STORM 2 在众筹网站 kickstarter 上众筹成功，吸引了 3112 名参与者。这款移动电源采用透明的外壳设计，配备一块液晶屏，可以详细显示和设置电压等信息。产品搭载 27600mAh 电池，约合 99.36Wh 电量，输出电压范围 3.3-25.2V DC 连续可调，并且支持 100W PD 供电。

这款移动电源搭载的显示屏，可以看到精确的电压、电流、温度等信息，用户可以使用按钮精确设置 DC 口的输出电压。可以看到，电路板上具备大功率电感等原件，采用全固态电容设计。

根据产品拆解图，可以看到 STORM 2 移动电源配备 8 颗松下 NCR 18650 电芯，电路板由多个小板组合成。

该产品的接口均放在同一侧，其中 DC 口输入规格为 5-24V/3A，输出连续可调，范围达到 3.3V-25.2V/3A，最大输出功率 75W，可以为摄影灯、微型投影仪水泵、电烙铁等设备供电。产品输出口包含一个 USB-A、两个 USB-C 接口，其中两个 Type-C 口均支持最大 100W PD 输出，可以为笔记本电脑供电。

为了满足极客的需求，该产品配备的彩色液晶屏尽可能体用详细的信息，其中每颗电芯的电压信息、总循环次数也能够显示。产品可以支持三个接口同时输出，最大联合输出功率 105W。

IT之家了解到，STORM 2 移动电源支持登机，产品众筹价格最低 99 美元（约合 644 元人民币），零售价 199 美元，约 1395 元人民币。官方表示产品已经开始量产，预计将于 4 月发售。