被指太富不道德，马斯克自称在用钱帮人类做大事

3 月 22 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）回应了美国参议员伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）对他赚取巨额财富的炮轰，称他将用自己的钱帮助全人类。

马斯克在推特上说：“我正在积累资源，以帮助人类成为多行星物种，并将意识之光延伸到其他星系中。”

马斯克已经成为世界上最富有的人之一，与亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）并驾齐驱。美国许多议员呼吁对亿万富翁征收更高的税，谴责他们没有公平纳税。

美国佛蒙特州参议员桑德斯此前在推特上说：“我们正处在美国历史上的一个关键时刻，马斯克和贝索斯这两个人拥有的财富比这个国家最底层 40% 的人还要多。这种程度的贪婪和不平等不仅是不道德的，也是不可持续的。”

同时担任美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官的马斯克去年表示，他计划到 2050 年将 100 万人送上火星，在这个红色星球上创造 “大量就业机会”。马斯克称，他相信第一艘星际飞船可能在 2026 年登陆火星，尽管有些专家对他的时间表提出了质疑。

马斯克和贝索斯现在正在争夺 “世界首富”头衔。今年 1 月，当马斯克的净资产攀升至 1880 亿美元时，他略微领先于贝索斯，后者自 2017 年以来始终占据着 “世界首富”的宝座。