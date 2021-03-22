iQOO U3x 正式发布：首发高通骁龙 480 5G 芯片，售价 1199 元起

IT之家3月22日消息 iQOO U3x 手机今日正式发布。这款入门级手机搭载最新的高通骁龙 480 处理器，集成 X51 5G 基带，屏幕刷新率为 90Hz，售价 1199 元起。

这款手机提供雅灰、幻蓝两种配色，机身厚度 8.4mm，重量 185.5g，搭载 5000mAh 大电池。手机配备的高龙骁龙 480 处理器集成 X51 基带，支持 SA/NSA 双模 5G，支持 5G 双卡双待以及毫米波 5G。

骁龙 480 采用 8nm 工艺制造，集成 2×A76 2.0GHz 大核、6×A55 1.8GHz 小核。处理器采用 Adreno 619 GPU 核心，官方表示 GPU 以及 CPU 性能均比骁龙 460 提升 100%。

除此之外，这款手机配备 LPDDR4X 内存、UFS 2.1 闪存，支持 18W 快充。手机内部采用热管散热，配备导热凝胶、双层立体石墨散热片，减小了游戏时的负担。

相机方面，手机搭载 1300 万像素主摄、200 万像素景深摄像头，前置摄像头为 8MP。值得注意的是，相机搭载 AI 文档去影功能，十分便于翻拍文件等

系统方面，iQOO U3x 搭载 vivo 最新的 OriginOS 系统，具有全新的桌面图标排布方式，超级卡包功能整合了支付、相机等功能，便于随时调出。系统内置游戏魔盒功能，可以实时查看 CPU、GPU 性能，并提供变声器、拒接来电、挂机模式等功能，还可以开启 Monster 模式提高性能释放。

IT之家了解到，iQOO U3x 手机将于 4 月 1 日零点开售，6+64GB、4+128GB 款售价均为 1199 元，8+128GB 款售价 1499 元。