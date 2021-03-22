iQOO Neo5 开售：2499 元起，销售额 10 秒破亿

IT之家3月22日消息 3 月 22 日零点，搭载高通骁龙 870 SoC 的 iQOO Neo5 首次开售，官方表示手机全网销售额 10 秒破亿。这款手机专为游戏进行优化，首发搭载 “独显”技术，能够通过专有芯片利用 MEMC 技术提升游戏帧率，效率更高。

iQOO Neo5 手机于 3 月 16 日发布，手机除了搭载高龙骁龙 870 芯片，还具备 UFS 3.1 闪存、LPDDR4X 内存，支持内存融合技术，能把部分存储扩展为运行内存。屏幕方面，手机配备 6.62 英寸三星 E3 材质 OLED 屏幕，峰值亮度 1300nit，刷新率 120Hz。为了保证游戏玩家的操控体验，这块屏幕的触控报点率达 300Hz，瞬时触控采样率 1000Hz。

iQOO Neo5 配备 480MP 索尼定制传感器 IMX 598，支持光学防抖。此外还配备 13MP 超广角镜头以及 2MP 黑白镜头。此外，手机还配备立体声双扬声器，具备 Super Audio 算法，拥有索尼 Hi-Res 小金标。

这款手机 8+128G 版本 2499 元，8+256G 版本 2699 元，12+256G 版本 2999 元。

IT之家提前拿到了这款手机，并进行了详细评测：

【IT之家评测室】好家伙，《原神》分分钟上 120fps：iQOO Neo5 体验