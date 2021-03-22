阿斯顿 · 马丁 CEO：计划到 2030 年公司 50% 汽车转向纯电动

3 月 22 消息，据国外媒体报道，电力驱动是近几年汽车行业的一大发展趋势，也是未来的发展方向，特斯拉等新兴汽车厂商，在电动汽车方面成就显著，大众等众多燃油汽车大厂，也在大力推进电动汽车。

除了燃油汽车大厂，跑车厂商也在转向电动汽车，阿斯顿 · 马丁目前就公布了电动汽车方面的发展计划，计划到 2030 年，公司半数的车型转向纯电动汽车。

从外媒的报道来看，阿斯顿 · 马丁的电动汽车发展计划，是去年 5 月份新上任的公司 CEO 托比亚斯 · 莫尔斯 (Tobias Moers)，在给股东的报告中披露的。

在给股东的报告中，托比亚斯 · 莫尔斯披露了阿斯顿 · 马丁未来的动力系统计划，他表示他计划到 2030 年几乎全部实现电动化。

从外媒的报道来看，在托比亚斯 · 莫尔斯的计划中，2030 年纯电动汽车将占到 50%，45% 将是混合动力汽车，余下 5% 则是赛道版超级跑车。

托比亚斯 · 莫尔斯表示，电动汽车计划是他们未来发展的一部分，也是他们未来业务计划和未来产品计划的一部分，他们无法改变未来，只能调整自己以适应未来。

外媒在报道中表示，阿斯顿 · 马丁的首款电动汽车预计在 2025 年或 2026 年推出，使用梅赛德斯 - 奔驰的技术。两家公司在去年签署了协议，梅赛德斯 - 奔驰将获得阿斯顿 · 马丁 30% 的股份，阿斯顿 · 马丁则获得了梅赛德斯 - 奔驰最新电动汽车和插电式混合动力汽车技术的使用权。