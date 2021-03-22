“韭菜”的狂欢，乐视重新上路 “飙车”16 个涨停板

乐视似乎终于传出了好消息。

2 月 3 日乐视网在 “老三板” 挂牌以来，其股价已经连续 16 个交易日涨停，累计涨幅超过 33%。相关消息一度登上微博热搜，不少好事的网友开着玩笑 “乐视又要为梦想窒息”。被贾跃亭深深伤害的股民们似乎也有些激动，在股吧里说着 “第一个目标是 100 个涨停板”。还有人说，“之前老三板无人问津，目前因为乐视网，可能引爆老三板”。

反倒是乐视自己有些坐不住，因为股价的接连上涨，乐视网在一个月内接连发布 4 条公告，澄清股价异常波动与公司无关，是市场行为。乐视还专门发布了风险提示，向跃跃欲试的投资者们指出乐视当前面临的种种风险。

自去年 7 月乐视网正式退市以来，这可能是乐视少有的 “高光时刻”。上一次人们这么密集地讨论乐视股价的上涨，还要追溯至久远的 2015 年，其股价高达 179.03 元，市值突破 1700 亿人民币。当时贾跃亭是人们心目中的 “贾布斯”，大肆推介乐视的生态化反战略，高呼 “为梦想窒息”。这次，同样是 “贾布斯” 从大洋彼岸掀起了乐视网的上涨之路。

16 个涨停板

2 月 3 日，从 A 股退市的乐视网正式进入 “老三板” 进行股份转让交易，股票简称 “乐视网 3”，股票代码 400084，转让方式为集合竞价每星期一、三、五各转让一次，转让首日报价区间为 A 类人民币 0.17 元 / 股至 0.19 元 / 股。

何为 “老三板”，即全国中小企业股份转让系统，但与当下人们熟知的 “新三板” 不同，老三板上的公司主要是 “两网股和退市股”，即从原来两个法人股市场退下来的 “两网股” 股票和从主板市场终止上市后退下来的 “退市股” 股票。其市场交易主要以集合竞价为主，涨跌停限制在 5%。

从 2 月 3 日正式挂牌至今，乐视网一共连涨了 16 个交易日，至 3 月 19 日，其股价已从退市时的 0.18 元上涨至 0.35 元，涨幅近 90%，几乎翻了一倍。

受到乐视股价不断上涨影响，此前被乐视套牢的股民们显得兴奋异常，不少乐视股民在股吧中发言，称乐视网为 “3 板奇迹”，“可能上百元”，“继续买”，还有人选择抄底买入，一位股民称，他以乐视退 0.18 元的价格抄底买入了 30 万股，“准备放 5 年，福贵险中求，愿赌服输”。

但由于乐视网被深交所暂停交易时股价不过 0.18 元，以老三板 5% 的涨跌限制来看，其股价日波动最高不过 0.009 元。也就是说，乐视网的股价日波动最高不能超过 1 分钱，无论是涨还是跌，对于乐视来说，都是涨停或跌停。

接连上涨的股价之下，乐视的经营状况依然堪忧。乐视 2020 年第三季度报告显示，公司第三季度营业收入约 8104 万元，同比增长 - 41.68%；归母净利润 - 6.63 亿元，同比增长 - 351.05%。

不少财经媒体也对外呼吁股民不要过度乐观。财经周刊《证券市场红周刊》在评论文章中警告投资者们，“别好了伤疤忘了痛”，文章中称，投资乐视网 3 的投资者，需要将防范风险置于首位，“否则，在 A 股割了一波‘韭菜’之后，乐视网 3 又将割新三板投资者的 “韭菜”。

来自 FF 消息利好

多方分析认为，乐视此番上涨与贾跃亭的造车项目法拉第未来 Faraday Future 不断传出利好消息有关。在与恒大交恶之后，FF 今年 1 月被传有望在美股 “借壳” 上市，此后还接连传 FF 91 预量产车完成第二季冬季测试和验证，预计明年上半年上市。

1 月 28 日，法拉第未来宣布与特殊目的收购公司 PSAC 完成合并协议，交易完成后将赴纳斯达克上市，股票代码 FFIE。根据公告，双方董事会一致批准合并交易，预计将在 2021 年 2 季度完成交易。FF 称，合并后的公司市值将达到 34 亿美元，将为合并公司带来约 10 亿美元的资金。

法拉第未来并未透露具体投资方，仅表示是中国排名前三的民营汽车主机厂和长期投资人。相关消息称内地国资有望入股，包括吉利控股、珠海格力及华发集团等。

仅一天后，吉利就在其官方微信上发布了与法拉第未来签署框架合作协议的消息。吉利称，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利和富士康的合资公司提供代工服务的可能性，同时作为财务投资人，吉利控股还参与了法拉第未来 SPAC 上市的少量投资。

此外，法拉第未来还在珠海成立了一家汽车相关公司，其业务涉及汽车销售服务等。《科创板日报》称，珠海市相关部门正与法拉第未来洽谈 FF 融资及落地合作，相关消息人士透露，正在前期接触，折算注资金额约为 20 亿元。

FF 不断利好之下，人们似乎又重新燃起了对贾跃亭的信心。按照贾跃亭去年 7 月完成个人破产重组时宣布的消息，他在债权人信托中预留了不超过 10% 的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完法定程序后即可实施，他也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

不过，此后亦有报道称贾跃亭的赔偿方案模糊，未设定赔偿标准等细则，更像是一个空口承诺。乐视网此后也发布公告称，要求贾跃亭承担起大股东的责任，拿出切实可行的关联方债务问题处理方案。

乐视内忧外患

股民们对乐视网前景盲目的乐观情绪之下，并不能掩盖乐视网当下内忧外患的窘境。

除了乐视网自身连发的 4 条澄清公告外，其代理券商招商证券也连发两条风险提示公告，称乐视网持续经营经营存在重大不确定性风险，乐视 2019 年度经审计归属挂牌公司股东的净资产为负 143.29 亿元，归属于挂牌公司的净利润约为负 112.79 亿元，扣除非经常性损益后的净利润约为负 23.05 亿元。

今年初，乐视网的员工们甚至还将欠债百亿做成了营销方案，将 “欠 122 亿” 放到了乐视网 App 的图标上。乐视网发布公告称，这是 “出于推广效果最大化考虑”。

招商证券也在其风险提示公告中称，乐视网涉及的诉讼、仲裁事项相关金额约为 56.77 亿元，且可能发生期后涉诉事项。

去年 9 月，中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》中显示，对乐视网责令改正、给予警告并处以 60 万元罚款，同时对乐视网责处以募集资金百分之五即 2.4 亿元罚款，为近年来欺诈发行处罚力度最大的案件之一。

当下，乐视的 “生态化反” 早已成为泡影，乐视网运营主业仅剩下在线视频一项。但在各家纷纷发力自制节目、大打版权站的当下，乐视网的优势薄弱，除了其早期购入的部分独家电视剧版权外，再无任何优势可言。

天眼查信息显示，乐视网涉及侵害作品网络信息传播权纠纷就达到了近 3000 例，位居公司涉及案由第一。今年 2 月公开的一份判决书显示，乐视网被判向柠檬影视支付 3655 万元。

但显然，对于贾跃亭的铁杆支持者们来说，FF 的利好让他们重拾了对贾跃亭的信心。

贾跃亭在微博上拥有超过 1600 万的粉丝，在其微博下，依然有人评论称，“加油，老贾，贾总王者过来。”