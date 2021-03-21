收取手机 5G 专利费，华为有何用意

日前，华为将收取 5G 专利费一事广受关注，这也是其首次公布相关细节。据了解，华为将从 2021 年开始对 5G 专利收取使用费，预计 2019-2021 年知识产权收入达 12-13 亿美元。同时，华为知识产权部部长丁建新宣布了 5G 多模手机的收费标准：对遵循 5G 标准的手机专利许可费，提供适用于手机售价的合理百分比费率，单台上限为 2.5 美元。

许多人在疑惑：华为为何要在此时宣布收取 5G 专利费？该举动和收费模式是否合理？对于我国科技企业发展是否具有某些意义？

时机恰当，费用合理

如果将目光从现在挪到 2019 年，其实可以发现，任正非早就对于专利费表明过态度：“华为最近几年发展得很快，大家都很忙没有时间去收费，等闲下来会收取一些费用，但不会像高通一样那么高。”

当然，现在华为是否 “闲下来”不是重点，科技评论员黄海峰认为，目前 5G 标准主要版本已相对成熟并冻结，数据显示华为对 5G 标准的技术贡献占比高达 20%，这使得华为有能力去判断并制定一个合理的、与自身贡献相匹配的、均衡的费率，并在 5G 规模商用元年这个恰当的时机，向业界公开透明 5G 专利费相关事项。

据了解，华为在制定费率标准时充分考虑到了厂商的成本预期，作为重要的 5G 标准技术贡献者，希望解决各个行业发展数字化的成本的不确定性问题，使其有利于各个行业制定长期发展战略，最终将使民众受益。

实际上，与高通、诺基亚、爱立信等早已收取通信专利费的企业相比，华为 “定价”的确合理。从单价来看，爱立信的收费标准基本上是单台多模的 5G 手机收费为 5 美金，而对售价较低的手机，单台多模 5G 手机的专利费最低可以到每台 2.5 美金。业界分析师马继华认为，华为的收费上限与爱立信的下限相当。

而诺基亚对 5G 手机就是每台专利费上限为 3 欧元（相当于 3.6 美元），比华为的收费标准高出差不多 40%。

从占比来看，爱立信知识产权收入大概 12 亿美元，占营收的 4.3%，诺基亚 2020 年知识产权收入为 14.02 亿欧元，在总营收中的占比为 6.416%；而高通技术授权收入高达 50.28 亿美元。马继华表示，根据 Gartner 的预测，2021 年 5G 智能手机 5.385 亿部，华为知识产权收费收入可达 12 亿美元左右，未来每年收费的空间可以达到 37.5 亿美元。但以华为每年超过 1000 亿美元的营收计算，这个专利费收入依然比例极低，远远低于同行。

所以说，华为收取 5G 手机专利费时机恰当，费用也十分合理。

创新表率，应当坚持

有趣的是，华为提出 5G 专利费的时机正值 “两会”结束，而若注意到两会期间政府所提出的 “健全知识产权保护运用体制”，就可以发现：尊重和运用专利授权是最典型的知识产权保护运用机制的体现之一。

ICT 分析师孙永杰认为，专利是一个企业创新能力以及是否为创新型企业的重要标志之一。而回望这几年热门的创新话题，非通信领域的 5G 莫属，而这之中智能手机又是典型的代表。在目前以及未来的全球 5G 智能手机中，中国市场和中国企业无疑将会起到拉动和引领的先锋作用，也正基于此，在以专利为代表的 5G 智能手机创新方面的举措，不仅在国内，更在全球成为我们知识产权保护的一面镜子。

例如，此前以营销或者渠道为主的 OVM 也开始注重创新，加大在研发的投入；OPPO 称在未来 5 年，研发上要投入 500 亿；小米每年的研发投入也呈现递增的状态。

举国之力注重创新，也体现了我国的科技实力，这也正是为什么我国今年来实现了在国际通信领域中从跟随到引领的局面。

但创新，一定不可能一蹴而就。“路遥知马力”，日久才见 “创新”。孙永杰表示，华为今天之所以在 5G 时代起到引领（例如专利）的作用，是其十几年持续研发投入和迭代创新的结果，尤其底层技术（例如手机芯片）更是如此。

据了解，华为一年的研发投入数以千亿计，获得的成果遍布整个科技领域。数据显示，截至 2020 年，华为拥有超过 10 万件专利，其中 5G 相关专利占比超 6%。根据德国专利信息分析组织 IPlytics 发布报告，截至去年 10 月，华为公司的 5G 专利申请量排名世界第一，为 6372 件，高通、三星分获二、三名，分别为 4590 件和 4052 件。

当然，有人也认为华为收取专利费后，小米、OV 等品牌支出增加，是否会给予其太大压力？马继华认为，这是天经地义的事情。如果这些手机厂商用了华为的专利，是应该付费给华为的，具体要看双方谈判讨价还价的结果。由于华为在欧、美专利授权数量排名分别为第二、第十，多家欧洲、美国企业或许也难逃向华为缴纳专利费的局面。

而孙永杰则认为，此次华为宣布 5G 手机收取专利费对于 OVM 们虽然短期内可能会造成一定的成本压力，但从长远看则远是利大于弊。毕竟都是创新型的企业，尊重和保护知识产权是最起码的义务和责任。而站在更高的中国知识产权保护的战略高度看，作为受让方的 OVM 们能否与华为顺利达成专利授权协议，也是决定此次专利授权能否成为中国知识产权保护进入一个全新阶段标志性事件的关键。