诺基亚 CEO：5G 主要建设时间将是 4G 高峰期两倍，我们并没有迟到

3 月 22 消息，据国外媒体报道，在全球 5G 发展的浪潮中，电信设备厂商诺基亚也斩获颇丰，他们已获得了超过 100 份 5G 商用合同，他们供应设备的 5G 商用网络中，已有 45 张投入运营。

虽然诺基亚目前已获得了超过 100 份 5G 商用合同，但在 5G 开始商用的初期，他们并未做好准备。

在 2021 年度的诺基亚资本市场日活动上，诺基亚 CEO 兼总裁佩卡 · 隆德马克 (Pekka Lundmark)也提到，在 5G 商用的第一阶段，他们并不成功。

从隆德马克的发言来看，他认为他们在 5G 的第一阶段并不成功，是因为他们的产品并未准备好。

在资本市场日上的发言中，隆德马克还表示，现在他们的竞争力已明显增强，同时他表示他们也相信，在度过今年的难关之后，他们的竞争力将恢复。

另外，虽然认为诺基亚在 5G 的第一阶段并不成功，但隆德马克认为，由于 5G 所带来的产业数字变革，5G 的主要建设时间，将会是 4G 高峰期的两倍，他认为他们并没有迟到。

外媒在报道中还提到，欧洲延迟推出 5G，也为诺基亚赢得了时间，他们正寻求从竞争对手手中夺回市场份额。隆德马克也透露，他们在 5G 设备设计上的失误，在很大程度上也已经克服。