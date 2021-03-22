联想拯救者 R9000P/R9000K 预热：2K 165Hz 刷新率，支持英伟达 G-SYNC

IT之家3月22日消息 联想产品经理今日为拯救者 R9000P 和 R9000K 继续预热，透露该机将拥有顶级电竞屏，拥有 2560*1600 分辨率和 165Hz 刷新率，支持英伟达 G-SYNC 同步刷新。其他方面，这两款机型还将提供 X-Rite 出厂校色服务。

IT之家曾报道，联想已宣布将在 3 月 30 日举行 2021 年春季新品发布会，预计将会发布 R7000、R9000 系列多款新品，或将推出新款拯救者 T 恤和帽子。

根据目前已知信息，R9000K 将提供 165W 的移动版 RTX 3080 显卡，预计将采用 16 寸 16:10 比例电竞屏，2560x1600 分辨率 + 165Hz 高刷新率，拥有 100%sRGB 高色域、500nits 高亮度，支持杜比视界、Free-Sync 和 G-Sync，通过 HDR 400 认证，支持 DC 调光。

拯救者 R9000P 屏幕预计跟 R9000K 相同，但边框可能更窄，可选 R7 5800H 和 R5 5600H 处理器，显卡可选 RTX 3060 和 RTX 3070，内存为双插槽 DDR4-3200，最高可选 32GB。M.2 SSD 插槽有两个，M.2 2280 插槽最高 1TB，M.2 2242 最高 512GB，配备了 300W 电源适配器。

拯救者 R9000P 尺寸为 356 x 260.4-264.4 x 21.7-26.85 mm，2.45 kg 重。接口包括 4 个 USB 3.2 Gen 1，两个 USB-C 3.2 Gen 2，一个 HDMI 2.1 接口，还有 RJ45 网线接口，耳麦接口和电源接口。