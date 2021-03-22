中兴手机宣布高能服务：Axon 系列支持私人管家，真人客服管到底

IT之家 3 月 22 日消息 中兴通讯公司此前表示，2021 年，公司基于自身技术实力，努力把握 5G 换机窗口期，统一运作中兴、努比亚、红魔三大手机品牌，全面展开运营商和公开市场运作，实现手机业务的发展。

IT之家获悉，今天，中兴手机官方宣布推出高能服务。随时随地为你答疑解惑，一对一私人管家，加速的寄修服务，薅到手软的会员福利。

私人管家 1V1

中兴私人管家，中兴 Axon 系列机型用户专属客服，最尽心为你解决问题的 “好机友”，7*24 小时陪伴在你身边，随时等候你的召唤。中兴私人管家，服务管用，你只管用！

真人客服管到底

中兴客服，把你的问题作为自己最大的问题！有问题找客服，你只需要一次呼叫，一定解决你的问题，疑难问题也会在 12 小时内回呼解决，让你糟心变顺心。

中兴会员福利多

中兴会员积分的羊毛很好薅，做活动时几百积分就能换个手机配件，春节时只花 688 积分就能够换一个漂亮的福牛钥匙扣，手机保外维修还可以用积分抵扣维修费用。

高能服务 “羊毛”活动来了

一、活动时间：

3 月 22 日 - 4 月 21 日

二、活动方式：

活动时间内联系中兴售后客服购买任意一款中兴手机，提供 “服务之歌”的朋友圈分享截图，即可获赠 “半年 1 次碎屏服务”。

中兴售后客服联系方式：

拨打客服热线 4008809999

咨询 “中兴终端客服”客服微信公众号

（微信号：ZTE4008809999）

三、活动说明：

1、每个订单仅限赠送一次