中兴详解全新操作系统 MyOS：流光桌面、聚光应用集、灵犀小窗等

IT之家 3 月 19 日消息 昨天中兴手机宣布了旗下全新个性化手机系统 MyOS，在 3 月 30 日召开的中兴 S30 系列发布会暨新品成团之夜后，中兴机型将陆续推送该系统。

今天中兴手机再次预热该系统，并且介绍了新系统的一些主要亮点。据介绍，MyOS 在色彩，壁纸，字体，交互等方面有着全方位的改变，官方主要介绍了 MyOS 的流光桌面、流光屏、聚光应用集、灵犀小窗等特色，以下是具体介绍：

流光桌面

流光桌面，是 MyOS 带来的最大变化，这是一个可玩性极高的桌面应用。更准确的说，它像一个个性化的抽屉，我们可以将抽屉里的任意东西复制一份，以自己喜欢的方式摆放在桌面上，让桌面上的应用聚焦又好看，突出又清楚。

流光屏

MyOS 这次赋予大家一个贴身小秘书：流光屏。它是以时间轴为主线的，通过 AI 技术，根据我们常用的时间、地点、使用频率等信息，在桌面上以瀑布流的形式，向我们智能推送小组件。

智能且贴心，妈妈再也不用担心小兴的生活啦~

聚光应用集

MyOS 新增了聚光应用集功能。它完全不同于普通文件夹那种千篇一律的背景色和形状，采用高度自定义操作方式，让你任意发挥，打造只属于自己独一无二的智能桌面。

灵犀小窗

MyOS 将侧边栏和小窗结合在一起，任何场景下都可以通过侧边栏快捷触发应用小窗，在视频广告时段、游戏复活时间，或者在刷抖音时，都可以通过悬浮小窗操作其它 APP。

灵犀小窗，任意场景，随时待命~

IT之家了解到，目前中兴已有“新支点”、“ROSng”、“MiFavor”等操作系统，而这次的MyOS操作系统是MiFavor更名而来，被中兴定义为“新的老朋友”。