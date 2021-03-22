中国铁路：宁波 ⇌ 绍兴城际列车可刷公交卡、扫码乘车

IT之家3月22日消息 据长三角铁路发布，3 月 15 日起，宁波⇌绍兴城际（市域）列车票务系统实现互联互通，两地间市民选择城铁出行更加便捷了。

IT之家获悉，升级改造后，宁波至绍兴城际列车经停车站均支持宁波市民卡、甬城通卡、绍兴通卡、绍兴市民卡及公交卡等储值卡，使用方式与乘坐地铁一致，直接刷卡进出站。

同时，此次城铁票务系统优化改造后，还推出了二维码乘车功能，旅客可通过微信、支付宝小程序搜索 “宁波城铁乘车码”或 “绍兴城际列车乘车码”，完成注册后领取乘车二维码，实现扫码进出站。

时刻表

票价及优惠

目前，宁波与绍兴间每天有 3 对城际列车往返，沿途经停余姚、上虞等站，终点站为绍兴站，票价依次是 10 元、15 元和 20 元。从绍兴站出发坐城铁还能到达钱清、杭州南等车站。

旅客在使用宁波、绍兴两地发行的市民卡、公交卡等储值卡乘车时，能享受全票价 9.5 折优惠。

优惠政策

（1）离休干部、离退休军人、残疾军人、现役军人、因公致残人民警察、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、浙江省内荣获国家无偿献血奉献奖献血者、宁波绍兴两地残疾人、宁波绍兴两市外重度残疾人员等特殊群体人员 , 可凭证登记后免费乘车。

（2）浙江省内 70 周岁及以上老年人乘车时，可享受半价优惠；注册在宁波、绍兴两地的全日制大、中、小学校的在校学生及 1.2-1.5（含）米儿童享受半价优惠。

（3）一名成年旅客可免费携带一名身高不足 1.2 米儿童乘车；超过一名的，按超过人数购买半价票。

注意事项：刷卡乘车时，市民卡内余额不得少于 6 元，否则闸机将无法打开。