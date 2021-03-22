卡普空公布《生化危机 8：村庄》PC 版配置要求：GTX 1050Ti 还能凑活用

IT之家3月22日消息 游戏《生化危机 8：村庄》将于 5 月 8 日正式发售，卡普空今日在官网也放出了该游戏在 PC 平台（Steam 平台）配置要求。

官方将配置要求分为三个等级，分别对应最低配置、无光追推荐配置、有光追推荐配置，在最低配置一项，显卡要求为英伟达 GTX 1050 Ti 或 AMD RX 560，内存要求 8GB 以上。按照 Steam 平台的硬件统计来看，该游戏能够支持目前大部分游戏级显卡游玩，还是比较亲民的。

IT之家了解到，《生化危机 8：村庄》将为玩家带来最极致的生存恐怖体验，本作故事以东欧某国边境的村庄为舞台，发生在《生化危机 7》的数年后，是前作的续篇以及完结篇。

目前《生化危机 8：村庄》已在 Steam 平台开启预售，本款游戏以组合包的形式与《生化危机 Re：Verse》打包出售，组合包 Steam 定价 396 元。

最低配置：

系统：Windows 10 (x64)

CPU：Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

GPU：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 560

显存：4 GB

DirectX：Version12

内存：8 GB

硬盘容量：未定

在此配置下将画质设定为「表现优先（パフォーマンス重視）」可实现 1080p/60fps 的效果，部分计算负担较大的场景可能出现掉帧情况。

推荐配置（无光追）：

系统：Windows 10 (x64)

CPU：Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

GPU：NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700

DirectX：Version12

内存：16 GB

硬盘容量：未定

在此配置下将画质设定为「重视画面品质」可实现 1080p/60fps 的效果，部分计算负担较大的场景可能出现掉帧情况。

推荐配置（有光追）：

系统：Windows 10 (x64)Version 2004 以上

CPU：Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

GPU（4K/45fps）：NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 6700 XT/6800

GPU（4K/60fps）：NVIDIA GeForce RTX3070 or AMD Radeon RX 6900 XT

DirectX：Version12

内存：16 GB

硬盘容量：未定

在此配置下将画质设定为「光线追踪」可实现 4K/45fps、4K/60fps 的效果，部分计算负担较大的场景可能出现掉帧情况。