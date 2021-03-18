英特尔 11 代酷睿 vPro 平台国内发布：专为商业 PC 打造

IT之家 3 月 18 日消息 今天，英特尔发布了第 11 代英特尔 vPro 平台，专为商业 PC 打造，拥有额外的企业安全性、性能和远程可管理性。

IT之家了解到，英特尔 11 代酷睿 vPro 处理器包括四款型号，包括 7-15W 和 12-28W 两个系列：

性能方面，第 11 代英特尔酷睿 vPro 处理器搭载英特尔锐炬 Xe 显卡，集成了英特尔 Wi-Fi 6/6E (Gig+) 以及 Thunderbolt 4 技术，在显卡、下一代连接性和响应速度方面实现了巨大飞跃。同时，第 11 代英特尔酷睿 vPro 处理器将 AI 性能提升了 8 倍，并相比前代产品提升 2.3 倍的创作和视频编辑速度。

安全性方面，第 11 代英特尔酷睿 vPro 处理器基于全新英特尔 vPro 平台的设备独享英特尔 Hardware Shield 技术，可实现基于硬件的全面 PC 保护，包括操作系统下 (Below-the-OS) 安全性、应用和数据安全以及智能威胁检测。值得一提的是，它不仅新引入了行业首款基于芯片的 AI 威胁检测解决方案，以帮助阻止勒索软件和加密货币挖矿攻击，还采用了英特尔控制流强制技术，阻拦纯软件无法应对的攻击。

可管理性和平台稳定性方面，第 11 代英特尔酷睿 vPro 处理器可确保企业设备群随时随地正常运行。通过英特尔主动管理技术和英特尔端点管理助手，IT 团队可利用基于云的远程修复功能的解决方案，随时随地将 PC 恢复至良好状态。