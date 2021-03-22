华海良发布魅族 18 Pro 夜拍样张：噪点极少，对焦准确

IT之家3月22日消息 昨日，魅族科技副总裁、魅族 18 Pro 产品负责人华海良在其微博放出了魅族 18 Pro、iPhone 12 Pro Max、三星 S21Ultra、OPPO Find X3 Pro 等四款高端旗舰手机的夜拍样张对比。

华海良称：“今天放出拍摄原图。所有图片除加入文本水印外，未经任何处理。拍摄环境非常黑暗，肉眼完全看不见小推车旁树干。拍照模式均为手持夜景模式，对焦点为黑色小推车轮子位置。小推车细节放大图可以看到 18Pro 噪点极少，颜色纯正，对焦准确，细节清晰。魅族 18Pro 极致夜景模式秒杀所有超旗舰手机。”

随后，华海良在其微博继续晒出另一组夜拍对比，并称 “这是一组室内极暗光拍摄的对比照片，手持靠物体拍摄。对焦点为拿元宵的小人头部，iPhone 和魅族 18Pro 一次对焦即可准确拍摄。其余两款对焦困难，因此选择三次对焦拍摄最佳一张对比。全部原图，主要对比对焦准确度、画面亮度、噪点抑制。”

IT之家了解到，魅族 18 Pro 采用了三星 GN1 大底 CMOS，传感器尺寸为 1/1.3”。从硬件参数的角度来说，魅族 18 Pro 的主摄传感器在当下的旗舰级智能手机当中属于典型的高画质大底传感器，对于相机传感器来说较大的底面积可以带来高水平的感光效果。

魅族 18 Pro 还拥有 SMA OIS 光学防抖和 TOF 深感探测器，同时还支持 Duel Pixel 全像素双核对焦和 Tetracell 像素四合一成像模式，进而提升夜景和暗光环境下的拍摄体验。

此外，魅族 18 Pro 拥有 Dark Vision 极致夜景模式，在伸手不见五指的极暗环境下，还能让暗光成像亮度、画面色彩、夜拍的细节表现等再提升一个层次。