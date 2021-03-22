何小鹏称今年年底推出飞行汽车：已经试飞接近一万次

IT之家 3 月 22 日消息 小鹏汽车 CEO 何小鹏 3 月 20 日参加节目《遇见大咖》表示，2021 年底就可以坐上飞行汽车，会看到未来几年里面，中国的超低空或者叫低空领域都开放给民用。

他透露，小鹏汽车正在做飞行与汽车的耦合产品，这种飞行汽车和普通汽车大小一样，可以在车位上垂直起降，目前已经试飞接近一万次。

何小鹏此前还透露，他们将于 2021 年年底会推出飞行汽车，可以开放试乘试驾，另外可能在未来的 4 年里面“大家会看到小鹏有几款超出大家想象的新玩意儿出来”。

IT之家曾报道，去年 9 月，由小鹏汽车 CEO 何小鹏和小鹏汽车共同投资、控股的航空高科技创新型企业小鹏汇天，正式在北京国际车展上亮相，并带来了首款超低空飞行汽车旅航者 T1，其价格与豪车相当。

此外，何小鹏还在节目中表示，在2019年蔚来陷入困境的那段时期，曾想投资蔚来1亿美元，但遭到了身边朋友的反对，最后还是投了一点表示支持。何小鹏认为，如果蔚来最终失败了，说明他们这一批造车新势力的发展，都存在一定的问题。

何小鹏彼时表示，“这绝不是一个概念，它已经飞行了数千尺”，小鹏汇天正在研发第二代超低空飞行汽车，预计 2021 年完成，第二代飞行汽车座位或增至两个。“在不远的未来，我们将发售正在思考设计的第三代产品”。