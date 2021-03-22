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市场监管总局：无 3C 认证产品不得网上销售，阿里、京东、拼多多、苏宁等均有涉及

2021/3/22 22:40:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月22日消息 国家市场监督管理总局今日以 “畅通消费维权渠道 加强消费品质量监管”为主题举办 2021 年第一季度例行新闻发布会。据新华社，市场监管总局认证监管司副司长李春江在会上就 3C 监管文件进行了答复：

为了保证电商平台所销售的 3C 认证产品真实有效且持续符合认证要求，市场监管总局利用大数据通过 3C 认证证书联网核查方式构建了 3C 认证产品线上线下一体化监管机制，充分发挥 3C 认证制度 “保安全底线”的功能，通过实施 3C 认证证书联网核查工作。

据悉，总局目前已经与阿里巴巴、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多等我国主要电商平台开展了 3C 认证证书联网核查智慧长效工作机制。

据介绍，总局通过 “认证认可信息共享公共服务平台”，就是常说的 “云桥”，向上述电商平台提供 3C 认证证书联网核查数据接口，电商平台对接 “云桥”的数据接口，实时核查其平台所销售 3C 认证目录内产品的 3C 认证证书状态。

也就是说，3C 目录内产品未获得 3C 认证证书的，电商平台通过联网核查直接进行拦截，该产品无法上线进行销售。

官方表示，2020 年全年，参与联网核查的各电商平台联网核查 3C 认证证书共计 6550 万余次，涉及商家超过 90 万家，拦截未获得 3C 认证证书的产品共计 1100 万件余次。

IT之家了解到，为保护消费者健康安全，我国对涉及人身健康安全的产品实施强制性产品认证制度（以下简称 3C 认证制度），列入 3C 认证目录的产品，未经 3C 认证，不得出厂、销售、进口或者在其他经营性活动中使用。目前，列入 3C 目录的产品共 17 类 103 种，主要涉及消费品。

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关键词：3C

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