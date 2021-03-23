毫米波春风来：创新之花欣欣向荣，迎接 5G 花繁叶茂时

恰逢春季，一阵风或一场雨过后，便能迎来几处花丛的欣欣向荣，也正预示着大自然的花繁叶茂时即将到来。也恰在这春风的吹拂下，毫米波网络也开始在亚洲不少地区绽放光彩，为 5G 未来的花繁叶茂时埋下了伏笔。

忽如一夜春风来

目前，毫米波商用网络已经先后落地韩国、日本。在 2020 年 12 月初，高通、LG Uplus 与 LG 电子三方基于 5G 商用智能手机在国立金乌工科大学（KIT）成功部署了韩国首个 5G 毫米波网络，支持校园内日常连接、远程教学等需求，实现了智慧校园的 5G 毫米波网络。这仅仅是个开始，根据消息，2021 年毫米波在韩国的部署会持续加速。

近日，软银也与高通共同宣布已在日本推出 5G 毫米波服务，此举使得软银在日本拥有了 Sub-6GHz 与毫米波频段的完整 5G 网络。配合软银正在提供的 “Pocket WiFi 5G A004ZT” 5G 毫米波移动热点和即将发布的 5G 手机，即可使用该服务。

此前日本的 NTT Docomo、KDDI 均已开始部署毫米波网络，至此日本的三大电信运营商均开始提供 5G 毫米波商用服务。另外，日本乐天移动同样也开通了 5G 毫米波网络。

实际上，亚洲更多地区的 5G 毫米波网络也即将到来，中国香港、中国台湾、泰国、新加坡已经先后完成了 26GHz 和 28GHz 部分频谱的分配或者拍卖。其中亚太电信已经宣布会提供 28GHz 毫米波服务，预计在中国台湾 28 个据点提供毫米波体验；新加坡电信、"星和”与" 第一通 " 组成的联营也均确定会部署毫米波网络。

在毫米波网络即将全面落地之际，支持毫米波网络的 5G 终端也已经做好准备。GSMA 发布的《5G 毫米波经济性分析》预计，2021 年将有超过 100 款 5G 毫米波手机和超过 50 款 FWA CPE 陆续上市。此外，对于目前多数终端所采用的骁龙移动平台而言，从 8 系、7 系、6 系到 4 系，均已具备了支持全球所有 Sub-6GHz 与毫米波主要频段的能力，这是因为相比于 5G 网络商用初期，目前运营商、终端厂商对于毫米波的需求越来越强烈。

此外，目前支持毫米波网络的智能手机还带来了更多 5G 的创新价值，例如上文提到的韩国毫米波网络中，配合该网络推出的基于 LG Uplus 28GHz 5G 毫米波网络，使用搭载高通骁龙 865 移动平台与骁龙 X55 5G 调制解调器及射频系统的 LG 商用智能手机，具备访问智慧校园服务功能；日本手机厂商索尼在 2021 年开始销售的顶级旗舰机型 Xperia PRO，一方面可以成为专业摄像机的监控屏幕，另一方面通过支持毫米波网络，还能让拍摄的 4K 内容迅速上传至网络。这些特色功能无疑也彰显了毫米波在校园、新闻现场这样密集区域中的网络优势，而大量基于毫米波网络的创新之花也正在含苞待放。

创新之花含苞待放

同样是在位于东亚的上海，人流涌动的 2021 世界移动通信大会现场，5G 毫米波展区中的即时网速展示区域，多台即时速率均值在 4Gbps 以上的设备一遍又一遍打破着人们对于会场网络环境的思维定势。毫米波网络不仅让人流密集区域的网络拥堵问题迎刃而解，更能衍生出大量 5G 用例。

事实上，毫米波在如体育场馆、机场、办公楼宇等人流密集区域中的部署已经成为了会场中运营商、设备商、赛事组织者等多方人士关注的焦点。据悉，毫米波网络目前已经开始在全球的不少体育场馆中进行部署，除了北美地区的多座大型体育场馆外，也包括韩国平昌冬奥会、日本东京奥运会、以及中国北京冬奥会的部分场馆。毫米波已经在赛事场馆中展现出了极强的网络性能，例如此前在北美可容纳接近 67,000 人的明尼阿波利斯体育场中，通过毫米波的覆盖，平均速率可达到 1Gbps 以上。

围绕体育赛事的一系列需求，对于专业转播媒体，毫米波可以提供无线高速的现场网络环境，还可将多视角的转播信号一并传递给观众进行观看。对于赛事组织者而言，通过 AR、VR 的混合现实影像还能实现智慧赛场的管理。场内的观众也能随时通过网络畅通无阻的分享赛场动态，场外观众通过 VR 设备甚至还能与选手来一场即时虚拟比拼。

实际上，毫米波技术在体育领域的应用，展现出了毫米波的带宽大、时延极低、可支持密集小区部署的优势。另外，还能通过其在高精度定位上的优势，在工业互联网、物流运输、车联网、交通枢纽、大型场馆和园区等应用场景提供快速高精度定位服务。

无疑，5G 毫米波已经成为了提升用户体验和各行各业数字化转型的关键使能技术。当下毫米波在不同地区的含苞待放，恰恰正是为未来的网络需求未雨绸缪。

迎接 5G 花繁叶茂时

对于 5G 的未来而言，毫米波网络所应对的当下人流密集区域的流量压力只是小菜一碟。根据爱立信的数据，2019 年至 2025 年期间，移动数据流量将以每年 30% 左右的速度增长。5G 网络需要提供合适的网络和容量来满足这些需求，从中发挥关键作用。

移动数据流量持续猛增的原因也在于 5G 在各行各业激发了新需求。例如随着 8K、XR 技术的普及，人们的娱乐方式也将朝着更加虚拟化的方向前进，这也对网络提出更高要求；更多的办公楼宇中，随着越来越多的手机、笔记本拥有了 5G 连接能力，5G 将成为办公环境中的一种网络选择；更多工厂在实现智能制造后，联网的设备也将大增，同样对于网络的能力提出挑战。

这就意味着运营商需要提供足够的带宽容量来支撑全面的 5G 体验。然而对网络的扩容、重点领域的深度覆盖就意味着成本的增加，毕竟不少运营商在 4G 网络上所投入的成本还暂未收回。毫米波恰恰是一项能够让网络又快又省的技术，一方面毫米波本身的频谱价格普遍低廉，另一方面通过 Sub-6GHz 与毫米波的组合建网可以大大降低部署成本。

《5G 毫米波经济性分析》指出，在上面所提到的办公楼宇需求中，毫米波室内 5G 网络可为运营商节省 5% 至 20% 的成本。总体而言，针对各类密集连接的需求，与仅使用 Sub-6GHz 频段相比，可节省高达 35% 的拥有成本；针对固定无线接入需求，可节省 34% 的拥有成本；针对商用网络需求，可节省 27% 的拥有成本。

GSMA 认为，如果运营商眼下低估了毫米波的作用，将来提供 5G 服务时就可能陷入竞争劣势。如果政府希望利用 5G 来推动经济增长，就要指定明确的计划为移动服务分配毫米波频段。

显然，当下 5G 毫米波的部署还仅仅是个开始，它正在为日后 5G 在各领域中更大范围的应用提供先决条件，一处处速度快、容量大、建设成本低的毫米波网络在东亚地区的欣欣向荣，也正预示着 5G 的花繁叶茂时不远了。