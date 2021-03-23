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胡润发布中国大消费民企百强榜：华为 1.1 万亿价值居首，比亚迪第 4，小米第 5

2021/3/23 10:32:07 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家3月23日消息 今日上午，胡润研究院发布了《2021 数云 · 胡润中国大消费民企百强榜》，按照企业市值或估值进行排名。

榜单显示，华为以 1.1 万亿价值成为中国大消费领域价值最高民营企业，美的以 5800 亿元价值位列第二，海天以 5000 亿元价值位列第三，比亚迪以 4900 亿元价值排名第四，小米以 4600 亿元价值排名第五，蔚来、农夫山泉、格力、长城、安踏依次进入前十。

IT之家了解到，手机、汽车和家电三大行业上榜企业总价值占百强榜 50% 以上；24 家企业价值过千亿元。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“华为最出名的是它的 5G 技术，但它大部分的销售收入来自于大消费领域，它是转型最为成功的中国企业之一，虽然近期因为芯片短缺问题销售有所下滑，但仍然是中国大消费领域最为成功的民营企业。”

胡润中国大消费民企百强榜前十名


公司

价值（亿元人民币）

主业

总部

董事长

1

华为

11,000

手机

深圳

梁华

2

美的

5,800

家电

佛山

方洪波

3

海天

5,000

调味品

佛山

庞康

4

比亚迪

4,900

汽车

深圳

王传福

5

小米

4,600

手机

北京

雷军

6

蔚来

4,200

汽车

上海

李斌

7

农夫山泉

3,800

饮料

杭州

钟睒睒

8

格力

3,500

家电

珠海

董明珠

9

长城

2,700

汽车

保定

魏建军

10

安踏

2,650

服装

厦门

丁世忠

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关键词：华为小米比亚迪

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