胡润发布中国大消费民企百强榜：华为 1.1 万亿价值居首，比亚迪第 4，小米第 5

IT之家3月23日消息 今日上午，胡润研究院发布了《2021 数云 · 胡润中国大消费民企百强榜》，按照企业市值或估值进行排名。
榜单显示，华为以 1.1 万亿价值成为中国大消费领域价值最高民营企业，美的以 5800 亿元价值位列第二，海天以 5000 亿元价值位列第三，比亚迪以 4900 亿元价值排名第四，小米以 4600 亿元价值排名第五，蔚来、农夫山泉、格力、长城、安踏依次进入前十。
IT之家了解到，手机、汽车和家电三大行业上榜企业总价值占百强榜 50% 以上；24 家企业价值过千亿元。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“华为最出名的是它的 5G 技术，但它大部分的销售收入来自于大消费领域，它是转型最为成功的中国企业之一，虽然近期因为芯片短缺问题销售有所下滑，但仍然是中国大消费领域最为成功的民营企业。”
胡润中国大消费民企百强榜前十名
公司
价值（亿元人民币）
主业
总部
董事长
1
华为
11,000
手机
深圳
梁华
2
美的
5,800
家电
佛山
方洪波
3
海天
5,000
调味品
佛山
庞康
4
比亚迪
4,900
汽车
深圳
王传福
5
小米
4,600
手机
北京
雷军
6
蔚来
4,200
汽车
上海
李斌
7
农夫山泉
3,800
饮料
杭州
钟睒睒
8
格力
3,500
家电
珠海
董明珠
9
长城
2,700
汽车
保定
魏建军
10
安踏
2,650
服装
厦门
丁世忠