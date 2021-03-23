百度市值一年涨 660 亿美元，李彦宏能否借香港上市打一场翻身仗

导语：百度公司今天在香港交易所二次上市。作为曾经的中国 BAT 三巨头，现在的百度已经被阿里巴巴、腾讯甩在身后。百度也不甘沉沦，力压人工智能 (AI)、自动驾驶等新兴技术，希望找回曾经的领先优势。李彦宏称，百度的大部分营收最终将来自搜索和广告以外的领域。那么，香港上市会不会是百度未来实现逆袭的一个契机呢？

以下是综合分析：

在登陆纳斯达克 16 年后，百度今天在资本市场又迎来了一个关键节点：在香港二次上市。

百度在香港的 IPO 发行价为每股 252 港元，全球发售募集资金总额预计约为 239.4 亿港元 (约合 31 亿美元)。百度昨天发布公告称，香港公开发售部分获得了 112 倍的超额认购，显示出投资者对于百度的二次上市兴趣浓厚。

百度今天在港交所开盘报 254 港元，较 252 港元的发行价小幅上涨 0.8%，市值超过 7000 亿港元。

为何选择香港？

去年 5 月，两会召开。当时，美国国会出台了《外国公司问责法案》，要求在美国交易所挂牌上市的外国公司，必须遵守美国的审计标准，否则将面临退市。

李彦宏在委员驻地接受视频连线时就谈到了在香港上市的可能性。“我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的管制，我们内部在不断地研讨有哪些可以做的事情，包括在香港等地的二次上市。”他表示。

李彦宏出席上市敲钟仪式

今天，彭博电视在百度上市前发布了对于李彦宏的独家专访。当记者向李彦宏问道中美关系紧张是否是百度选择在香港二次上市的原因时，他解释了百度为何选择香港。

“中美关系紧张令投资者感到担忧。尽管我们并不担心被摘牌，但是在另外一个交易所上市有利于投资者。虽然中美关系紧张确实是一个考虑的因素，但是更重要的是，我们想接触到更多亚洲投资者，与中国投资者共享我们的成长故事。”

“我们也考虑过在内地上市，在上海、深圳交易所上市，但是香港是最适合百度二次上市的交易所。”

掉队的百度

随着百度在香港的上市，BAT 三巨头齐聚港交所。但是和阿里、腾讯相比，百度在体量上已经落后了一大截。

雅虎财经的数据显示，腾讯在港股的市值达到 6.07 万亿港元，阿里的市值为 5 万亿港元。截至发稿，百度港股股价为 253.6 港元，较开盘价上涨 0.63%，市值为 7174 亿港元。按照港股市值计算，百度的市值只有腾讯的大约九分之一，阿里的大约七分之一。

对于百度来说，他们落后的不只有传统国内巨头，还有后起之秀。京东集团目前在港股的市值也达到了 1 万亿港元。截至周一收盘，百度美股市值为 896 亿美元，低于拼多多的 1682 亿美元。

李彦宏接受采访

在 PC 时代，百度还能够与阿里、腾讯并驾齐驱。但是到了移动互联网时代，百度已跟不上另外两大巨头的步伐。在移动时代，微信等超级应用打造了孤立的生态系统，使得百度核心搜索服务的有效性受到损害。

为了提高竞争力，百度的核心搜索产品正在演变成一个多用途平台，提供从新闻、直播到短视频在内的各种内容，实际上是在模仿各个领域的热门应用。

力压 AI 取得回报：自动驾驶和芯片开始商业化

百度此次通过在香港上市融资 31 亿美元，是自去年 6 月京东在港二次上市以来规模最大的中概股回归交易。百度股价较去年 3 月的低谷已经上涨了 200%，其中大约一半增幅来自过去三个月，源于百度在 AI 上的押注终于开始在云计算、电动汽车等领域取得回报。

对于百度来说，这是一个罕见的市值不断上涨区间。在此前见，百度股价表现超过了阿里和腾讯。在中国有关部门开始收紧对科技行业监管后，阿里和腾讯的股价表现挣扎。

百度近期股价表现好于阿里、腾讯

在接受彭博独家专访时，李彦宏概述了百度是如何转型为一家 AI 公司，为何他支持监管部门的反垄断措施。

李彦宏称，百度将继续与吉利等汽车制造商合作，在中国这个全球最大汽车市场占有一席之地，并且在利润率承压的情况下维持创纪录的研发投资步伐，寻求获取人才和技术推动 AI 的发展。

他表示，最终，百度的大部分营收将来自搜索和广告以外的领域。“我们过去十多年一直在投资 AI，可能因此损失了很多钱，”李彦宏在接受彭博电视采访时称，“最终，我们将取得回报。”

过去十年，百度在自然语言处理、语音交互等领域投入了数十亿美元。这些努力首先遇到了关键高管离职的麻烦，例如备受推崇的首席科学家吴恩达。直到最近，投资者还在质疑百度的研发支出，这部分费用相当于百度 2020 年营收的大约五分之一。

百度无人车

但是，李彦宏相信自己最初的愿景，承诺在接下来 10 年或 20 年维持着这一投资步伐。“过去十年的大部分时间里，我认为投资者都没有领会到这些投资的意义，”他说，“因此，我们有种孤独感，但是真的符合我们的使命。”

现在，百度的投资终于要转化为商业化成果。今年 1 月，百度宣布与吉利成立新合资公司，生产智能电动汽车，促使分析师们重新评估百度成立八年的阿波罗 (Apollo)部门的价值。过去，汽车制造商对于百度阿波罗自动驾驶系统的反应平淡。李彦宏称，新的合资公司将加快这种整合，目标是在三年内在市场中推出自主电动汽车。

半导体是另外一个使用案例。和谷歌、亚马逊一样，百度也开始为自己的服务器集群设计定制芯片，执行搜索排名等任务。出乎意料的是，这项原本为了节省成本的努力变成了百度的一项新业务。去年，接近一半的百度昆仑芯片被第三方使用。李彦宏称，尽管全球芯片市场短缺，但是其下一代 7 纳米 AI 芯片已经开始生产。百度昆仑芯片业务近期获得了 IDG 资本等投资者的 2.3 亿美元投资。李彦宏称，昆仑芯片未来将提供给金融、教育以及能源等领域的更多客户。

瑞穗证券美国和中国互联网分析师詹姆斯 · 李 (James Lee)授予百度美国股票 350 美元的目标股价，较百度周一的收盘价高出 31%。他认为，百度的自动驾驶业务估值达到 400 亿美元，政府会继续通过有利政策支持这一行业。他预计百度广告业务将在第一季度保持增长势头。

支持反垄断

目前，中国正采取措施 “强化反垄断和防止资本无序扩张”。从许多方面来讲，百度受到的影响要比同行更小。有关部门鼓励私营企业分享他们积累的数据，这会拆掉中国热门移动应用建立的围墙，很可能令百度的核心搜索服务受益。李彦宏称，公司为自动驾驶和深度学习技术建立的开放平台与国家开放私营企业数据的努力相吻合。

百度也不具备阿里、腾讯那样的支配地位，后两家公司支持了大量创业公司。在阿里、腾讯投资的公司中，一些是通过数十亿美元交易合并而来的，例如美团和滴滴。2017 年，在中国零工经济中输掉了代价昂贵的补贴战后，百度将外卖业务出售给了对手饿了么。不久后，饿了么被阿里收购。

“在美国，你无法想象行业第一和第二突然合并了，取得了 90% 以上的市场份额，”李彦宏称，他毕业于美国布法罗纽约州立大学，“但是这样的事情此前在中国发生了很多次，这不利于创新，所以我认为推进反垄断是合理的。”

正是因为受到的反垄断影响较小，百度市值在过去一年增长了 660 亿美元。在百度香港上市前，其散户股份发售获得了 112 倍超额认购，面向机构的部分获得了 10 倍超额认购。

尽管香港二次上市临时提振了百度股价，但是投资者很可能会更多地聚焦百度的搜索和内容业务，这是百度中期最大的利润推动力，也是字节跳动等行业新贵一直想吸引眼球和营销资金的领域。过去两个季度，随着 B 站、快手等新平台吸引了更多用户的关注，百度旗下流媒体视频平台爱奇艺的营收出现了下滑。

百度去年第四季度营收增速最快

去年 11 月，百度同意以 36 亿美元收购欢聚集团的 YY 直播，希望以此丰富内容供应。百度预计，今年第一季度营收将至少同比增长 15%。去年同期，新冠肺炎疫情导致百度广告业务出现萎缩。

“百度在其 AI 项目商业化上的尝试是积极的。经过多年的大力投资后，投资者在这些项目身上看到了更多回报潜力，”彭博行业研究高级分析师凌炜森 (Vey-Sern Ling)称，“不过，百度从这些项目上创造的增量收入可能必须重新用于投资以推动增长。在这些业务获得足够规模前，它们的利润率会一直较低。”

不打算让出 CEO

和阿里创始人马云、拼多多创始人黄峥不同，在百度处于转型期间，李彦宏并不急于让出控制权，他已经掌舵百度 21 年。

“我一直想要找到一位能够取代我担任 CEO 的人，”他表示，“但是在此期间，我也很享受我目前的工作。我喜欢技术，喜欢看到所有改变发生的过程。”