复兴号动车组年内首次采购启动，未来 15 年动车组需求达 200 组 / 年

IT之家 3 月 23 日消息 据中国经营报报道，国铁集团近日启动 2021 年第一次高速动车组采购。

3 月 22 日，国铁集团旗下国铁物资有限公司公布了 20.5 组时速 350 公里复兴号智能配置动车组采购公告，总共 164 辆。

公告显示，本次采购复兴号动车组分三种车型，标准列、17 辆编组和高寒动车组，分别为 7 组、4 列和 6 组。中国铁路高速动车组按编组列数分 8 辆编组、16 辆编组和 17 辆编组三种车型，8 辆编组称为标准列。

在动车组领域，计划采购动车组 210 组左右，包括时速 350 公里、时速 250 公里、时速 160 公里复兴号和时速 200 公里城际动车组各 110 组左右、60 组左右、30 组左右和 10 组左右。国铁集团人士透露，在时速 350 公里复兴号中，计划采购高寒动车组 40 组左右，其中有 16 组用于 2022 年冬奥会，在京张高铁开行。

IT之家获悉，所谓智能化动车组是在当前复兴号动车组上增加了智能模块，增加了高寒适应性需求。此外，智能动车组还进行了自动驾驶的尝试，可实现自动发车、自动开门等功能，减少司机劳动强度；在节能方面，智能动车组可节水 10%，总体能耗可降低 7%。

据《中国经营报》了解，2018 年时速 350 公里动车组招标单价约为 1.72 亿元 / 标准列，高寒动车组单价略高于普通动车组。据估算，本次采购总价在 35 亿元~ 38 亿元之间。

中共中央、国务院 2 月 24 日印发《国家综合立体交通网规划纲要》，第一次在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。在高速铁路方面，《纲要》称，在未来 15 年（2021 年～2035 年），中国还将建设 5.37 万公里的铁路，其中高铁 3.21 万公里，平均年增长高速铁路 2140 公里。

报道称，从更长一段时期看，中国高速动车组年增加数量，将较 2013 年~ 2020 年度的每年增长约 416 组，年复合增长率约为 21.49% 的增速有所放缓，但仍将以每年 200 组以上的增速快速增加。