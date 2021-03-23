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中兴发布 Wi-Fi 6 路由器 / 摄像头 / 智能门铃等多款新品

2021/3/23 15:07:11 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 23 日消息 根据中兴官方的消息，3 月 22 日，中兴通讯与中国电信联合举办主题为 “爱 · 生活”家庭终端新品线上发布会，重磅发布 Wi-Fi 6 路由器、摄像头、智能门铃、亲情娱乐屏等 5 款家端产品。

IT之家了解到，中兴 Wi-Fi 6 路由器 ZXHN E1620 拥有 160MHz 频宽，近千兆的穿墙能力以及 180° 折叠角度天线，为用户构建更优质的网络体验。

400 万像素的高清智能摄像头 ZXHN K720，使用户可以随时随地远程查看院落、店铺、商场、鱼塘、果园等多种场景，满足日常看护需求。AI 智能摄像头 ZXHN K740A，在继承了 ZXHN K720 的功能的同时，还拥有强大的 AI 算法能力，支持跌倒、车牌等多场景识别，还可以升级支持电子围栏等 AI 服务，做到既能 “看得清”，更能 “看得懂”。

1080P 高清升级版智能门铃 ZXHN K310，让用户不仅可以随时随地查看家门口的情况，并可与门外的访客视频通话，看家更放心。亲情娱乐屏 S100V，采用高分辨率十吋触摸屏，支持海量内容一语直达；配备 200 万像素摄像头，为用户打造室内外安全的居家环境。

中兴表示，作为中国电信最大的智慧家庭终端供应商，中兴通讯无线路由器 2020 年在中国电信市场发货量超 500 万台。

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关键词：中兴路由器

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