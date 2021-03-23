2999 元、3299 元，荣耀 V40 轻奢版发布：轻薄超曲屏、66W 超级快充、3200 万美颜自拍

IT之家 3 月 23 日消息 今天下午，荣耀手机发布了荣耀 V40 轻奢版手机，带来了轻薄的设计，支持 10 亿色超曲屏、90Hz 刷新率、66W 超级快充、5G 疾速体验、3200 万美颜自拍 + 6400 万超清四摄，多功能 NFC…

荣耀手机现场宣布荣耀 V40 轻奢版售价和上市时间：

8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元，3 月 23 日开启预售，3 月 26 日正式开售。

IT之家获悉，荣耀 V40 轻奢版搭载天玑 800U处理器，采用超曲飞瀑屏与背面 3D 曲面玻璃设计，对称美学尽显精致；相机框如星轨圆环般的几何排列，彰显优雅秩序。柔性 OLED 屏、纤细中框和创新单电芯双回路方案，将整机重量压榨到了 169g，厚度 7.64 mm，全新楔形电池堆叠架构让厚度进一步减薄。

荣耀 V40 轻奢版配备了一块 6.57 英寸的 OLED 屏幕，分辨率 2340*1080，支持荣耀 V40 同款 10 亿色显示，色彩层次更丰富，效果细腻更逼真。钛空银版本背部 AG 磨砂 + 双纹理双镀膜工艺，光影交织，细腻温润。更有经典幻夜黑和典雅的蓝水翡翠配色，款款惹人爱。

荣耀 V40 轻奢版同样支持 66W 超级快充，采用业界更先进的单电芯双回路快充解决方案，电池容量 3800mAh（典型值），15 分钟充满 60%，35 分钟充至 100%！早起充电半小时，极速回血不费事。

荣耀 V40 轻奢版支持智慧 5G，双 5G 卡双待机，智慧选网快人一步。通信黑科技 Link Turbo 多网协同强力配合，让你的 5G 体验更快更稳更智慧！荣耀 V40 轻奢版还支持多功能 NFC，除了门禁卡、交通卡、银行卡，车钥匙也集成到了手机上。

荣耀 V40 轻奢版采用前置 3200 万高像素美颜镜头，支持人像超级夜景模式，夜色也遮掩不住你的美。后置镜头搭载 6400 万超清主摄、120° 超广角、4cm 微距和独立人像景深镜头，满足更多拍摄场景。更有前后双景录像，让你体验既是导演、又是主演的双倍乐趣。