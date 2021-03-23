谷歌宣布聘请英特尔资深员工担任其定制芯片部门副总裁

3 月 23 日消息，据国外媒体报道，谷歌宣布聘请英特尔资深员工乌里 · 弗兰克（Uri Frank）担任其定制芯片部门的副总裁。

弗兰克的工作将是继续利用以往的经验与客户和合作伙伴合作，构建新的定制芯片架构。他在领英帖子中写道，他期望在以色列培养一支团队，并且加快谷歌云在计算基础设施方面的创新。

弗兰克在领英上的资料显示，他此前在英特尔工作了 20 多年。在英特尔工作期间，他一路从工程师一职晋升到了设计工程部门的公司副总裁一职。

据外媒报道称，谷歌计划在以色列为其新的以硬件为中心的开发中心招募几百名员工，该中心将由弗兰克领导。

据悉，谷歌是富士康的客户。在谷歌进入硬件领域的历史上，富士康功不可没。2013 年年末，谷歌曾向富士康购买头戴显示器相关专利，这些专利构筑了现在 Google DayDream VR 头戴显示器的基础。2014 年 4 月，谷歌从富士康手中购买了大量通信技术专利。

本月初，媒体称，富士康采用谷歌的机器学习程序为基础，制作了生产线自动侦测系统，大幅降低智能手机零件缺陷遗失率，同时检测时间也明显减少。

去年 11 月份，外媒报道称，富士康计划在威斯康星州工厂帮谷歌服务器组装关键组件。当时，报道称，富士康已与谷歌达成一项协议，并正在建立生产电路板的组装线，计划明年第一季度开始大规模生产。