英特尔在量子计算可扩展性方面取得新进展

IT之家3月23日消息 英特尔与芬兰公司 Bluefors 和 Afore 设计并制造了一款低温探测仪。它于去年抵达俄勒冈园区，经过一段时间的调试，在过去的 6 个月里一直稳定运行。





▲ 图源：英特尔

英特尔表示，这款低温探测仪大幅加快了英特尔工程师操作自旋量子位、量子点等新型微计算设备的速度。至少在今天，量子计算设备只能在超低温环境下工作，因此超低温的环境是必需的。

IT之家了解到，英特尔研究科学家 Ravi Pillarisetty 表示，这款低温探测仪已经能将英特尔的研究和测试速度从 “每周几个量子点”加快到 “每天数百个量子点”。

据介绍，这个速度要归功于它的大小。这款低温探测仪的 “心脏”是它的真空罐，它的空间是现有用于研究标准低温系统的 10 倍左右。这意味着它有足够空间来容纳最新一代餐盘大小的、填满量子元件的晶圆，同时也可以容纳移动和探测超低温晶圆的机器零件。

在其他成果中，低温探测仪正在帮助研究人员向创建大型量子位阵列迈进。Pillarisetty 表示，英特尔的愿景是最终创建将数百万个独立量子位压缩到一块芯片上的量子计算设备。

英特尔研究院量子应用与架构总监 Anne Matsuura 去年 12 月在英特尔研究院开放日上表示，“英特尔正在开发量子计算堆栈的所有组件”，包括应用、编译器、量子位控制处理器、控制电路和量子位芯片设备。