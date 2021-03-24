微软发出警告：iOS 和 Android 端 Cortana 将在 3 月 31 日停止支持

IT之家 3 月 24 日消息 微软 Cortana 很快就会在 iOS 和 Android 设备上消失，现在该应用会提醒用户停止使用。

iOS 和 Android 上的 Cortana 应用将于 2021 年 3 月 31 日停用，推特用户 Rohit Yadav 分享了一张 Android 上 Cortana 应用的截图，提醒用户该应用即将停用，iPhone 端应用也出现了同样的警告。

微软在一份支持文件中详细介绍了即将停用的情况，“正如我们在 7 月宣布的那样，我们将很快结束对 Android 和 iOS 上 Cortana 应用的支持，而 Cortana 作为生产力助手将继续发展。从 2021 年 3 月 31 日起，你创建的 Cortana 内容 -- 例如提醒和列表 -- 将不再在 Cortana 移动应用中发挥作用，但仍可通过 Windows 中的 Cortana 进行访问。另外，Cortana 的提醒、列表和任务会自动同步到微软的 To Do 应用中，你可以免费下载到手机上。2021 年 3 月 31 日之后，手机上的 Cortana 手机应用将不再支持。 ”

IT之家了解到，微软已经将 Cortana 转向生产力方向，比如帮助人们通过微软 365 完成事情。当微软宣布即将结束 iOS 和 Android 上的 Cortana 应用时，该公司还宣布结束对哈曼卡顿 Invoke 扬声器上 Cortana 的支持。