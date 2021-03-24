TCL 推电竞游戏智屏 C9：秀卷轴屏 / 大硅片，成 EDG 战队合作伙伴

3 月 23 日，TCL 公开展示为电竞打造的 TCL 游戏智屏 C9，并宣布正式成为 EDG 战队的官方合作伙伴。

此外，在 23 日开展的中国家电及消费电子博览会（简称 AWE 2021）上，TCL 本月刚发布的全屋智慧家电解决方案 TCL 灵悉 C12 全套系 AI 家电悉数亮相，TCL 旗下 TCL 实业、TCL 华星和中环半导体均有产品展出。

一、为电竞打造的智屏：画面不卡顿，临场感超强

继 2 月初 TCL 正式成为英雄联盟职业联赛（LPL）官方合作伙伴后，TCL 进一步加深与电竞的合作，公布为电竞打造的游戏智屏 C9。

C9 可适配最新游戏主机 PS5/Xbox/SeriesX，搭载高性能 SoC 主芯片，55 英寸 - 85 英寸新品的售价区间为 6599-16999 元。

对于游戏玩家来说，游戏画面太小、画面卡顿不流畅、音效不沉浸、缺乏亲情交流等，都会影响实际游戏体验。而此次 TCL 打造的 C9，正着力解决这些痛点。

首先，很多厂家采用 60Hz 液晶屏，而 C9 为游戏特别设计了 120Hz+MEMC 屏幕，采用 A++ 级 4K/120Hz 高刷新屏体，能使帧率随着游戏变化而变化，做到游戏体验流畅、不卡顿，画面更加清晰、没有拖影。

其次，处理高清画面时，因 SoC 占用资源太多，往往造成操作与画面不同步问题，而 TCL 研发的 VRR/ALLM 技术可提升帧率同步，实现 4ms 超低延迟，并通过独特的 AI 画质算法，将普通 HDR 升级为全生态 HDR，画面明暗细节清晰可见。

TCL 还专门为 C9 设置了 5 个独立发声单元，具备 50W 超大音响功率、20W 后置低音单元、杜比音效和 DTS Virtual-X 技术，使玩家在玩游戏时，可以体验子弹呼啸而过、飞机由远而近的临场感，硬件设置能让游戏玩家有更好的游戏体验和大屏体验。

除此之外，C9 还建立了 TCL 云游戏生态，自带高清正版精品游戏，无需安装即可畅玩。在影音效果与游戏体验上，安桥 Hi-Fi 音响 + 魅丽珑调色芯片配合高色域屏幕的极致组合，也能最大程度上满足用户的各类场景化需求。

二、全屋智能、卷轴屏、大硅片亮相展台

今年是 TCL 成立四十周年，AWE 展会上开辟了展示企业发展历程的 “四十周年”特别展区，详细解读 TCL 一路走来的历史时刻，见证大国品牌崛起之路。

在 AWE 展位上，TCL 展出了刚刚发布的 TCL 灵悉 C12 全套系 AI 家电，这套产品基于 AI x IoT 战略打造，覆盖多种场景需求，可实现全场景信息跨屏流转。

TCL 灵悉 C12 全套系 AI 家电包括量子点 Mini LED 智屏、急冷智屏冰箱、复式分类洗衣机、智慧新风空调、双温柔风空调、智屏集成灶、AI 摄像头智能锁、Mini 智屏开关等设备，通过个性化服务、多模态交互、万物智联和信息流转四大全场景能力引擎，满足用户的多种智能化场景需求。

与此同时，TCL 华星也展出了多款产品，不仅有 6.7 英寸 AMOLED 云卷屏产品，还展示了全球首款 10.1 吋双内折 OLED 显示屏，可做到一屏四变，多种体验。

去年 7 月，TCL 宣布将收购中环集团 100% 股权，进入半导体大硅片领域。在 TCL 展位上，中环半导体带来了全球首创的 G12 光伏硅片。

G12“夸父”系列大硅片为 12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积 44096mm²、对角线 295mm、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%，具备更高转换效率、更高生产效率、更智能化制造模式，能降低终端用电成本。

三、TCL 的技术底气一系列性能亮眼的产品背后，是 TCL 长期积累的技术实力。

鸿鹄实验室即是 TCL 驰骋 AI x IoT 赛道的发动机，目前其定位是为 TCL 家电的智能化以及场景化解决方案，提供一站式服务，在整个 TCL 生态中作为技术的赋能者，支撑公司 AI x IoT 全场景智能的战略落地。

目前鸿鹄实验室在全球有 4 个技术中心，200 人以上大数据云平台团队，400 人以上的 AI 算法团队。

在显示面板技术方面，TCL 从 2018 年就开始研究 MiniLED，2019 年量产了全球第一台 MiniLED 电视，并研发了自己的 OD Zero MiniLED 技术，能提供更好的亮度、对比度和色彩显示效果。

MiniLED、8K 和 QLED 将是 TCL 后续技术研发的重点方向。今年 TCL 还将在屏幕产品中增加更多 AI 自动画质调节能力，并计划在后续推出自己的 TWS 耳机、VR 眼镜等产品。

结语：家电巨头持续发力 AI x IoT 战略

总的来看，此次 TCL 在 AWE 展会中展示的 TCL 灵悉全套系 AI 家电、华星 10.1 吋双内折 OLED 显示屏等诸多产品和技术，既展现了其在全屋智能方面的布局之广，也体现了 TCL 独到的技术优势。

过去一年，TCL 密集出手投资半导体显示和 AI 技术，将业务和技术能力的边界拓展至上游产业链，持续构建其在 AI x IoT 赛道的竞争壁垒。