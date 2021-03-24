英国王子哈里到硅谷打工：需要养家还房贷

英国王子到硅谷打工了。是啊，英国王子也需要挣钱养家，也需要还房贷，尤其是离开王室、自我流放的王子。

硅谷创业公司 BetterUp 今天宣布，英国王子哈里将加入公司，担任首席影响官 (Chief Impact Officer)职位。很多人因为这条新闻知道了 BetterUp 这家公司，他们的推广目的也就达到了。这是一家总部位于旧金山的创业公司，为各大企业提供员工行为辅导服务。

看这公司职位就知道，这是公司邀请名人代言的幌子，实际上他们根本就不需要来公司，推广产品是唯一目的。通常来说，首席影响官是非赢利机构找名人来推广的 “虚职”。

英特尔当年邀请黑眼豆豆主唱 Will i am 给自己推广超极本，对外宣传的是他担任创意总监。但黑眼豆豆究竟给英特尔带来多少创意，那就不知道了，反正英特尔是赞助了黑眼豆豆的演唱会。联想也曾经邀请艾什顿 · 库彻出任 “产品工程师”，据称一道设计 Yoga 系列产品。那年库彻刚刚演完乔布斯，在美国也是当红小生，结果带着联想的工牌，在发布会上直接就给杨元庆单膝跪下了。联想这钱花的，反正面子是给足了。忘了双方签约几年，反正现在库彻肯定是联想前员工了。

按照惯例，名人会给金主说点客套话，谈谈自己在企业的职业展望。哈里王子表示，“我希望帮助给民众的生活带来影响。主动辅导能够给个人发展带来无尽的可能性，有助于增进自我认知和生活的全方位提升。”(这基本是 BetterUp 的广告词)

花了大钱的 BetterUp 当然也要好好推广自己。BetterUp CEO 罗比肖 (Alexi Robichaux)表示，哈里会在公司担任重要有价值的职位，他会在产品策略决策和慈善活动方面提供帮助，并且公开推广精神健康的重要性。

而且，哈里王子此前曾经坦言自己面临着心理健康问题，没有真正摆脱母亲黛安娜王妃意外去世带来的心理阴影。后来又因为反传统的婚姻，更和王室的关系降到了冰点，选择了自我流放。由他来代言一款心理辅导和精神咨询的服务，看起来是相当适合。

当然，BetterUp 是不会对外公布自己给了哈里王子多少工资 (代言费的)，也没说双方签约多久。哈里王子不需要来旧金山的 BetterUp 上班，更不需要参与公司日常运营，但是需要在 BetterUp 需要的场合出席。BetterUp 不差钱，他们上个月刚完成 1.25 亿美元的 D 轮融资，公司估值达到了 17.3 亿美元。

看得出来，哈里王子夫妇现在很缺钱，他们希望实现财务独立，即 “养活自己”。除了给 BetterUp 代言，哈里夫妇还和 Netflix 签下了最高价值 1 亿美元的五年期内容合作协议，和 Spotify 签下了播客创作协议 (估计价值几百万美元)。

由于妻子梅根 (Meghan Markle)和英国王室关系不睦，两人去年告别了王室，经过加拿大来到美国，定居在加州洛杉矶周边的一个海滨小城。哈里和梅根的婚姻打破了英国王室婚姻的诸多传统，梅根不仅比哈里大三岁，还离过婚，更是美国人，带有非裔血统。这段婚姻从一开始就面临着英国媒体的质疑，不断传出她和英国王室关系不睦的传言。

既然离开了英国王室，不再承担王室职责 (参加各种活动，扮演王子和王子妃的角色 )，两人也就无法享受到英国王室提供的津贴和安保，根本没有办法做到收支平衡。36 岁的哈里从母亲黛安娜王妃那里继承了几百万英镑的遗产，梅根之前也在好莱坞接了一些戏，但这远远不够满足两人的生活成本。

虽然哈里一家离开了英国王室，但毕竟还是王室的成员，又是全球知名的人物，很容易成为恐怖分子要挟报复英国的对象。因此，两人需要维持一个全天候服务的专业安保团队。安保费用成为了一大麻烦。加拿大政府当然不愿意买单，美国政府更没有义务管这事，哈里的父亲查尔斯王子为自己的二儿子承担了几百万美元的费用。

不过，梅根有个亿万富翁好友、好莱坞大亨佩里 (Tyler Perry)伸出了援手，把自己的一栋豪宅借给他们住了几个月，帮助他们在加州安顿下来。两人花 1400 万美元买下了一个海边豪宅，其中贷款近一千万美元。哈里夫妇也是需要还房贷的。因为他们来到加州，BetterUp CEO 罗比肖这才经过一个朋友引荐认识了哈里王子。

本月初，哈里夫妇接受了奥普拉 · 温弗瑞 (Oprah Winfrey)的独家专访。美国脱口秀女王温弗瑞是两人的邻居，也是佩里的生意伙伴以及多年好友。梅根透露了自己在英国王室遭遇的排挤、冷遇以及种族歧视，甚至提到自己在王室压抑到想自杀；而哈里王子坚定站在自己妻子的一边。

这个专访被 CBS 电视台以 700 万美元的天价买断独家权益，立刻成为全球媒体和社交网络的热议话题。CBS 因此卖出了超过 2000 万美元的广告费。梅根也算是靠美国媒体，长出了一口恶气，树立了自己 “反抗种族歧视”的形象。不过，这次专访给英国王室形象带来了巨大负面，也彻底堵死了哈里夫妇回到英国王室的可能性。

虽然两人很需要钱，但接受温弗瑞的专访并没有收费。毕竟到了温弗瑞这个顶级咖位，名流嘉宾都眼巴巴赶着上她的节目，希望借此扩大自己的影响力。这个独家专访不仅让温弗瑞和 CBS 电视台赚得钵满盆肥，也让哈里和梅根得到了巨大的曝光度，为他们之后签下各种代言合作奠定了人气基础。在 BetterUp 之后，或许还会有更多的美国企业来找哈里夫妇打工 (代言)。

毕竟找好莱坞明星或者网红代言太寻常不过，最 new money 的硅谷科技新贵找到最 old money 的英国王子代言，这才是前所未有的格调爆棚。美国人对英国遗老贵族始终有一种莫名的迷恋。