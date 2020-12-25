科技企业并未逃离，旧金山未亡

据报道，在过去几个月中，有许多的投资者、高管和企业陆续离开了旧金山，并前往迈阿密和德克萨斯州的奥斯汀等地。很多人在离开的时候都表示，将彻底告别旧金山。

投资人乔 · 朗斯代尔（Joe Lonsdale）指出，旧金山有着许多不足，例如流动人口众多、露天吸毒者众多、州政府纵容在大风天在不同地区轮流停电以防止电线倒塌引发火灾，以及限制性的地区法律导致新房价格昂贵且难以建造等。风险投资人凯斯 · 拉博伊斯（Keith Rabois）称旧金山是一座 “大规模的不当经营和管理”的城市。

今年初，电动汽车制造商特斯拉的 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾抨击了当地的疫情法规，这些法规导致特斯拉位于弗里蒙特的工厂暂时停产。马斯克将旧金山比作一支不断取得胜利而变得自满的球队，称这座城市已经丧失了继续发展的动力。

Palantir 公司 CEO 亚历克斯 · 卡普（Alex Karp）在公司的 IPO 招股书中写道，他们觉得自己与硅谷的道德和言论格格不入，他表示：“与国防和情报机构合作进行的软件项目，其任务是要保护我们的安全，然而这些项目却成为了争议的焦点，而建立在收费广告上的企业却随处可见。”今年夏天，该公司将总部搬到了科罗拉多州。

安全软件初创企业 Tanium 也将总部搬到了西雅图郊区，该公司 CEO 奥里昂 · 辛达维（Orion Hindawi）此前曾是旧金山湾区的终身居民，而他也对旧金山提出了批评，称这里存在 “严重的治理问题”，他还指出，疫情导致的在家工作规定，让许多 Tanium 的员工搬到了其他城市，而在其他城市中，这些员工往往感到 “更加快乐”。

如今，旧金山的住宅租金正在暴跌，在多年的极度匮乏之后，旧金山房屋库存不断上升。而且，尽管该地区在停工方面异常活跃，但是却并没有成功阻挡疫情的蔓延。当前加州是全美新冠感染率最严重的地区之一，医院已经不堪重负，同时在疫情的影响下，当地的商业也遭到了重创。

笔者个人观点

从未生活在这里的人应该清楚以下几点：

大型科技企业在这里可以被称为 “根深蒂固”。谷歌母公司 Alphabet 和 Salesforce 公司在旧金山湾区雇用了大约 3 万名员工，仅在旧金山一个城市内就建造了数十万平方英尺的办公场地。Alphabet 正在对圣何塞市中心进行大规模的重新开发，并承诺将投入 10 亿美元在该地区建造更多的经济适用房。与此同时，苹果公司则花费数十亿美元在库比蒂诺建造了一座充满太空时代感的办公大楼，并将投入 25 亿美元用于建设经济适用房。

虽然在疫情过去之后，Facebook 可能允许其员工一直在家中工作，但是该公司也花费了数十亿美元，在门洛帕克建造了一个巨大的园区，并在海湾对面的弗里蒙特签署了新的租约，而特斯拉的主要工厂也在那里。这些公司可能会寻求向其他地方扩张，但在投资了这么多之后，短期内关闭这里的业务，从经济学的角度来说，几乎是不可能的。

而且这里还有着大量的规模较小、最近刚刚上市的科技企业，例如 Twilio、Zoom、Airbnb、Doordash 和 Pinterest 等，这些企业中，很多都表示打算留在旧金山。只要他们在这里，就可以吸引很多具有创业精神的员工。这些企业将继续向风险投资人寻求融资，他们的办公室将依然在旧金山的南公园和斯坦福大学旁边的沙山路上。

而且，斯坦福大学和加州大学伯克利分享都是世界级的知名高等学府，在当地有着极强的人脉网络，并且与科技行业保持着紧密的联系。

科技行业在旧金山拥有适当、受限的政治权利。在逃离旧金山的浪潮中，有些人称，他们逃离的原因是科技行业在当地不受重视，无法行使政治权利来改变城市。

然而这个说法简直可笑。2011 年，旧金山选民选举艾德 · 李（Ed Lee）担任市长，而他的支持者包括投资人罗恩 · 康威（Ron Conway）、将在日后成为雅虎 CEO 的玛丽莎 · 梅耶（Marissa Mayer）以及其他一些知名科技行业人士。康威和 Salesforce CEO 马克 - 贝尼奥夫（Marc Benioff）等人都是长期在旧金山工作的人，有着深厚的社会、政治关系和资本。尤其是贝尼奥夫，他是 2018 年一项提案的重要支持者和贡献者，该提案对大公司的总收入征税，并将税收用于缓解无家可归者的问题；

在李的带领下，旧金山为搬迁到 Mid-Market 附近的公司提供了工资税假期，此举吸引了 Twitter、Uber、Zendesk 和其他一些企业。这个政策重塑了城市的布局，但是却并没有解决该地区严重的流浪和街头犯罪问题。

在一些小的争议上，李也让倾向于科技行业的观点，例如是否应该允许科技企业班车在早上停在城市公交站内等。2017 年 12 月，李在任上去世，接替他的是伦敦 · 布莱德（London Breed），与李一样，他也是一位与科技界有着密切联系的市长。

在旧金山，市长的权力受到监事会的限制，监事会是一个由 11 名成员组成的市议会，每名成员来自一个地区，通过选举得出，这使得街区选民在城市管理方面拥有非同寻常的权力。

监事们负责监督该市的大部分管理工作，他们为强大的选民服务，包括公务员工会、邻里团体、当地庞大的医疗行业、房主、租房者和当地的 “进步人士”，讽刺的是，尽管被称为进步人士，但是他们在投票的时候大多反对新的发展和增长，而希望保留他们口中的 “老旧金山”。该市还允许选民在选票上提出自己的建议，导致法律变得诡异，而且往往自相矛盾，经常在法庭上受到质疑，从而导致得不到执行等问题。

在这种混乱的环境中工作是一件极具挑战的事情。而当你威胁要离开的时候，其他城市往往会排着队欢迎你，并且给出各种优惠条件。因此，对于很多居住在这里的人来说，旧金山是一个适合居住的城市，包括那些年轻的创意工作者，过去几年中他们蜂拥而至，他们来到旧金山寻求的不仅仅是收入，还有冒险和刺激。

早在科技行业来到这里之前，旧金山就存在问题。科技评论家们指出，在过去 10 年中，旧金山无法解决当地的无家可归人数过高的问题，但是实际上，早在互联网繁荣之前，这个问题就已经存在了。1992 年，我刚刚搬到这里的时候，时任市长的阿特 · 阿格诺斯（Art Agnos）就正在处理允许数百名无家可归者住在市政厅前的公园里所导致的后果。过去的 7 任市长，都曾尝试过各种方法来解决这个问题，但是效果都不好。

其他导致科技企业逃离洛杉矶的问题，同样也是由来已久。经常停电？2000 年代初，当时的一个拙劣的放松管制和市场操纵行为，导致了滚动式停电的现象，也导致了民主党人、时任加州州长的格雷 · 戴维斯（Grey Davis）下台，并被阿诺德 · 施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）替代。山火？早在 1991 年，奥克兰山区就发生了大火，造成 25 人死亡，数千间房屋被烧毁。腐败？和许多其他大城市一样，这个问题已经存在超过一个世纪了。

这些问题的确存在，也的确让人感到沮丧。如果企业对此感到不满并且想要退出，也没有人会责备他们。

但是，如果科技行业内的人认为，他们的存在或离开会对这些问题产生影响，那么这就是傲慢的表现。在经济繁荣期，湾区的这些问题就已经存在，但是科技行业和员工依然义无反顾地涌入这里。因此，没有理由可以说明，当经济再度繁荣的时候，同样的问题会将他们拒之门外。

旧金山并非纽约

或许还有一些误解来自人们的另一种想法，即旧金山能变得像纽约一样。当初人们搬到纽约，是为了建设纽约。

而人们来到旧金山，是为了寻找自己。

有的时候，寻找自我的意思，就是寻找财富，但是历史上，旧金山吸引了很多来自充满着不容忍和仇恨的地方的不合群的人、弃儿和难民。这种外来者的心态已经融入了当地的文化之中。

这些外来者有时会与反对增长的 “进步人士”结盟或重合，长期以来，他们商业势力进行敌对，让人觉得这座城市对商业有着毫无必要的敌意

后续科技行业觉得自己很特殊，但是在这个地方，科技只是商业的另一种表现形式，和其他商业企业一样，科技企业在旧金山对抗着同一批人，发出了相同的抱怨。

无论你站在哪一边，有时候你必须要继续向前走，比如离开旧金山，就像我在 1999 年做的那样，没有关系。你可以随时回来参观，我们也喜欢来到这里的游客。我们感谢这些企业曾带来的业务，也希望有一天你会回来。旧金山永远都在这里。