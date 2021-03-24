北京汽车、北汽新能源召回超 3 万辆纯电动汽车

IT之家 3 月 24 日消息 据国家市场监督管理总局网站，日前，北汽新能源汽车常州有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

相关公司决定自 2021 年 3 月 24 日起，召回 2016 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 21 日生产的 EX360 和 EU400 纯电动汽车，共计 31963 辆。

▲ 图源：北汽新能源电动汽车官网

据悉，本次召回范围内车辆，由于部分车辆动力电池系统的一致性差异，在高温环境下长期连续频繁快充，可能导致个别单体电池电芯性能劣化，极端情况下引发偶发失效，引起动力电池起火风险，存在安全隐患。

IT之家了解到，北汽新能源汽车常州有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司将对召回范围内的车辆动力电池进行免费检测、维修，必要时更换模组或电池包，并升级控制策略软件，以消除安全隐患。

国家市场监督管理总局表示，本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，北汽新能源汽车常州有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。