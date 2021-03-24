上线不足 6 个月，米哈游《原神》移动端疯狂吸金超 65 亿元，钟离上线首日收入破亿

IT之家 3 月 24 日消息 当地时间 3 月 23 日，Sensor Tower 发布的最新分析报告显示，在 2020 年 9 月 28 日正式发布后不足 6 个月的时间里，米哈游开放世界游戏《原神》移动端的玩家消费超过 10 亿美元（约 65.06 亿元人民币）。

▲ 《原神》游戏截图

《原神》在 App Store 和谷歌 Play 上仅 5 个月就创造了 8.74 亿美元（约 56.87 亿元人民币）的收益。自去年 12 月以来，玩家平均每月的消费额一直保持在 1.6 亿美元（约 10.41 亿元人民币）左右。

在过去 30 天里，《原神》在 App Store 和谷歌 Play 平台的营收排在第三位，仅次于腾讯的《PUBG Mobile》和《王者荣耀》。

Sensor Tower 表示，在中国之外，米哈游的这款热门游戏一直是最畅销的手游，过去 30 天里全球收获了超过 1.29 亿美元（约 8.39 亿元人民币）收益。

值得一提的是，《原神》是 App Store 和谷歌 Play 上最快突破 10 亿美元大关的游戏，耗时不到 6 个月。这比 Niantic 的《宝可梦 Go》（9 个月）和 NCSoft 的《天堂 M》（10 个月）都要快。

▲ 图源：Sensor Tower



报告指出，《原神》的成功源于对游戏实时运营的大量投资，即不断在游戏中添加新事件、新功能和新角色。特别是新角色的引入，会导致玩家消费大幅增加。

3 月 2 日，胡桃的上线使《原神》单日收入达到近 1300 万美元（约 8458.33 万元人民币）；而魈的上线则使玩家消费在 2 月 3 日超过 1500 万美元（约 9759.61 万元人民币）；钟离角色祈愿活动上线的 12 月 1 日，《原神》收入达1550 万美元（约 1.01 亿元人民币）。相比之下，《原神》自发行以来平均每天收入580 万美元（约 3773.72 万元人民币）。