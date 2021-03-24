消息称高通正开发一款类似 Switch 的掌上游戏机：搭载 Android 12 系统，拥有可拆卸手柄

IT之家 3 月 24 日消息 据外媒 Android Police 和 XDA 报道，高通公司正在开发一款采用 Android 系统的掌上游戏机，设计类似于任天堂 Switch。该设备将采用高通公司的芯片，如果最终推出的话，可能在明年上市。

▲Switch

Android Police 称已经见过设备的图片，该设备将具有可拆卸的手柄，类似 Switch 的 Joy-Con，有一个 SD 卡插槽，采用 Android 12 系统，还支持 5G 网络。同时报道指出，游戏机拥有一个 6000mAh 的巨大电池。虽然物理尺寸并不清楚，但 XDA 主编 Mishaal Rahman 在推特上表示，屏幕可能为 6.65 英寸，分辨率至少为 1080p（Switch 的屏幕为 6.2 英寸，720p）。他还表示，该游戏机可能有一个风扇。

换句话说，这款设备听起来就像一个大号智能手机，附带手柄和主动冷却，如今很多游戏手机都拥有手柄和主动冷却配件，高通必须给用户一个理由，为什么他们应该在专门的设备上玩这些游戏。

Android Police 的报道称，高通确实希望该设备能够商业化，可能会在运营商零售店提供售卖。报道还称，该设备的价格目标是 300 美元，与全尺寸 Switch 相同。

不过，Rahman 指出，他的消息来源认为，该产品更接近于参考设计。包括高通在内的芯片制造商经常制造样品设备，以帮助其他制造商围绕其 SOC 或无线电进行设计。有时，这些参考产品甚至最终被其他公司以不同的品牌出售，这就是所谓的 “白标（whitelabeling）”。

值得注意的是，消息来源之间的分歧可能是由于高通本身的不确定性，Android Police 认为，这个项目距离完成还有将近一年的时间，所以该公司可能还没有完全确定设备的最终样式。

IT之家了解到，自从 Nvidia 的掌上 Shield 理念变成任天堂 Switch 之后，掌上游戏市场就一直在升温，因此不难理解为什么高通公司会盯上手游市场。