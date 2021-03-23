骁龙 860 发布：骁龙 855 + 换壳，不支持 5G

IT之家 3 月 23 日消息 昨日小米海外的子品牌 POCO 发布了新款机型 POCO X3 Pro，该机本身亮点不多，但是首发搭载了高通骁龙 860 SoC，这颗处理器也随之发布，其本质上是 2019 年的骁龙 855 的改进版本，正如骁龙 870 是骁龙 865 的改进版一样。

骁龙 860 SoC 采用八核处理器，其中高通的 Kryo 485 CPU 核心的时钟频率高达 2.96 GHz，高于骁龙 855 的 2.84 GHz，与骁龙 855 + 的时钟速度相同，此外搭载同样的 Adreno 640 GPU。该处理器也和骁龙 855、865 和 870 一样，采用 7nm 工艺制造（新的骁龙 888 使用的是更新的 5nm 节点），同样也不支持 5G 网络。不过与 855 相比，骁龙 860 最高支持 16GB 内存，并支持超广角镜头夜景模式、自拍夜景模式、双视频等多项新的相机功能。

实际上，在高通官网，骁龙 855 + 和骁龙 860 信息页已被合并，共享 SM8150-AC 的部件号。官网信息还显示，骁龙 855 + 支持双 1080P 屏 60Hz，而骁龙 860 则支持双 1080P 屏 90Hz。

IT之家发现，高通公司的骁龙处理器命名在近几年变得有些复杂。虽然该公司每年都会推出 400 系列、600 系列和 700 系列多个芯片组，但此前他们一直坚持一个规律：800 系列每年只发布一个旗舰级产品，也许在下半年会有一个小的升级版。2021 年，这一策略发生了小小的变化：虽然高通的 2021 年旗舰 SoC 是骁龙 888，但高通还推出了骁龙 870，这是骁龙 865/865 + 的更新、更高频率的版本。现在，高通骁龙 860 则进一步延续了这一新策略。