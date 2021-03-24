微软总裁史密斯：不看好金融科技公司发行数字货币

北京时间 3 月 24 日晚间消息，据报道，微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）今日表示，他并不看好金融科技公司发行数字货币，这应该是政府扮演的角色。

对于金融科技公司是否应该发行数字货币，史密斯表示怀疑，他说，各国政府仍处于扮演这一角色的最佳位置。

史密斯今日在出席一场相关的线上会议时称：“货币供应该由一个对公众负责、真正只考虑公众利益的实体来管理，换言之，就是各国政府。我自己并不热衷于鼓励、要求或希望我们参与货币发行。”

新冠肺炎疫情加速了人们向数字支付转移，而向金融系统注入大量资金以保护经济的做法，也激发了人们对比特币等数字加密货币的兴趣。

事实上，早在疫情之前，Facebook 就启动了建立数字加密货币和支付网络 “Libra”的计划，后来更名为 “Diem”。

这些趋势引起了全球政策制定者的担忧，政界人士和监管机构主要担心隐私、洗钱和对货币体系失控等问题。

史密斯说：“我认为，几个世纪以来，将这一权利交到政府手中，其效果还是不错的。我们不是一家银行，我们不想成为一家银行，我们也不想与我们的银行客户竞争。”

当前，包括美国联邦储备委员会在内的多个国家央行，正在研究是否推出自己的数字货币，尽管美联储主席杰罗姆 · 鲍威尔（Jerome Powell）和欧洲央行管理委员会成员延斯 · 魏德曼（Jens Weidmann）本周在一场会议上表示，他们并不急于推出。