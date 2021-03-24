启动加速将暂禁用，微软 Win10 Edge 新 Bug 导致用户无法正常关闭浏览器

IT之家 3 月 24 日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Edge 最近更新了 “启动加速”功能，这项新功能可以让浏览器在 Windows 10 系统重启后启动速度更快。

启动加速功能通过在设备开机时启动某些浏览器进程，最大限度地提高微软 Edge 在 Windows 10 上的性能。这使得 Chromium 浏览器能够以 “准备状态”存在。

IT之家获悉，在微软 Edge 89 浏览器中，启动加速功能无需用户交互就会自动启用，微软声称它可以将启动时间加快 29% 到 41%。

不幸的是，在微软自动启用 “启动加速”后，一些用户开始报告性能问题，包括关闭 Edge 窗口不会退出浏览器，它会再次重新启动。它还会继续在后台运行 -- 除非你打开任务管理器，否则你可能永远不会注意到这一点。

微软正在调查 Edge 性能问题

幸运的是，微软已经意识到了这些报道，该公司现在正在推送一个服务器端更新，将暂时禁用启动加速。

“大家好，我想告诉大家，我们决定暂时禁用启动加速，因为它给一些用户带来了令人沮丧的问题，”微软在 3 月 19 日的 FAQ 页面更新中指出。

“我们的团队正在努力修复几个问题，其中一些客户看到浏览器在退出后立即重新打开和 / 或启用启动加速时关于重新打开标签的消息，”微软在一份声明中说。

微软还在探索其他 “潜在的解决方案”。然而，在此期间，禁用启动加速是最好的变通办法。