5066 元，联想小新 Pro 14 2021 酷睿标压版开启预售：16:10 高配 2.2K 屏、双满速雷电口

IT之家 3 月 24 日消息 联想刚刚公布了联想小新 Pro 14 2021 的价格：标压锐龙版（R7 5800H）5199 元、酷睿标压版（i5-11300H）4999 元。酷睿标压版现已开启预售，首发价 5066 元，AMD 版将于 3 月 31 日开启预售。

联想小新 Pro 14 2021 拥有 i5-1135G7、i5-1135G7+MX450 以及最新的 i5-11300H 版本，通过英特尔 Evo 平台认证，感兴趣的小伙伴可自行查看低压酷睿版本。

小新 Pro 14 2021 酷睿标压版将搭载英特尔第 11 代酷睿 H35 处理器，官方测试数据显示这款处理器单烤可达 42W 性能释放，提供 16GB LPDPR4X-4266 内存和 512GB 的 PCIe 固态硬盘。

IT之家了解到，小新 Pro 14 2021 配备了 14 英寸屏幕，16:10 比例，2240×1400 分辨率，100% sRGB 色域，300nit 亮度，通过莱茵 Eyesafe 硬件低蓝光认证，支持 DC 调光无频闪。

该机拥有双满速雷电接口（40Gbps+40Gbps），支持 100W PD 快速充电，支持 8K 视频输出，还提供 USB.3.2 Gen1（支持关机充电）接口，3.5mm 耳机孔。

其他方面，该机内置 61Wh 大电池，支持 PD 快充（1 小时充至 80%，充 15 分钟可用两小时），续航約 19.1 小时，采用高规格的双热管双风扇散热系统，支持第四代 Fn+Q 智能调节功能，玻璃触控板面积增大 36.1%，支持闪电启人识别 2.0（开机人脸识别），重约 1.3 千克，厚约 14.6mm，机身经过 CNC 精修外形、表面细腻喷砂工艺，拥有 1.3mm 鍵程键盘。