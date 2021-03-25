英伟达 Quadro RTX A5000/A4000 工作站显卡曝光

IT之家3月25日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，英伟达两款工作站显卡 Quadro RTX A5000/A4000 于今年 2 月获得了 OpenCL 1.2 认证，这是 RTX A 系列显卡的后续版本，此前仅有 RTX A6000 一款产品。

外媒表示，英特尔于上月向一家 3D 显卡标准制作机构 Khronos Group 提交了两个显卡 SKU 样品，两款新显卡的名称在该机构官网亮相。

据IT之家了解，目前英特尔在售的 RTX A6000 工作站计算卡采用安培架构，支持 PCIe 4.0 协议，配备 48GB GDDR6 显存，显存位宽 384bit，并且带有 ECC 功能。显卡采用 GA102 核心，具备 10752 个流处理器。

外媒表示，RTX A5000、A4000 两款显卡预计将依旧沿用安培架构，其中 A5000 预计会搭载 GA104 核心，配备 6144 个流处理器、16GB 或 32GB 显存；A4000 预计搭载 GA106 核心，具有 3840 个流处理器、12GB 显存。

英伟达 Quadro RTX 工作站显卡采用涡轮散热器，支持 NVLINK 桥接器，特别适用于 3D 建模渲染、科学运算、VR/AR 内容制作等用途。目前 RTX A6000 显卡售价高达 43999 元人民币。